Сын Роналду дебютировал в юношеской сборной Португалии

Сын Роналду дебютировал в юношеской сборной Португалии1
- 13.05.2025, 19:08
Криштиану Роналду-младший вышел на замену в матче против Японии.
Криштиану Роналду-младший провел первый матч в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 15 лет).
14-летний Роналду, которого впервые вызвали в национальную команду, вышел на замену на 54-й минуте первого матча на международном турнире в Хорватии против команды Японии.
Встреча завершилась победой Португалии со счетом 4:1. Результативными действиями Роналду не отметился.
14 мая сборная Португалии сыграет с Грецией.
Роналду‑младший выступает за юношескую команду саудовского «Ан‑Насра». Его отец, 40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», играет за «Ан-Наср» с 2023 года. В составе сборной Португалии на счету форварда рекордные 219 матчей и 136 голов.