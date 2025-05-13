Сын Роналду дебютировал в юношеской сборной Португалии 1 13.05.2025, 19:08

Криштиану Роналду-младший вышел на замену в матче против Японии.

Криштиану Роналду-младший провел первый матч в составе юношеской сборной Португалии (игроки не старше 15 лет).

14-летний Роналду, которого впервые вызвали в национальную команду, вышел на замену на 54-й минуте первого матча на международном турнире в Хорватии против команды Японии.

Встреча завершилась победой Португалии со счетом 4:1. Результативными действиями Роналду не отметился.

14 мая сборная Португалии сыграет с Грецией.

Роналду‑младший выступает за юношескую команду саудовского «Ан‑Насра». Его отец, 40-летний Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», играет за «Ан-Наср» с 2023 года. В составе сборной Португалии на счету форварда рекордные 219 матчей и 136 голов.

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