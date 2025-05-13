США пригрозили РФ «очень серьезными» санкциями

США пригрозили РФ «очень серьезными» санкциями4
- 13.05.2025, 19:16
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Заявление сделал спецпосланник Трампа Кит Келлог.
Новые санкции, которые США готовы ввести против России при отсутствии прогресса в урегулировании войны в Украине, могут оказаться наиболее жесткими из всех, введенных ранее. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.
Так он ответил на вопрос о вероятных действиях Вашингтона на случай отсутствия прогресса по урегулированию войны в Украине. Журналистка спрашивала о реакции США на решение Москвы не подтверждать 30-дневное перемирие, которое с 12 мая предлагал начать президент Украины Владимир Зеленский.
«Это могут быть значительные санкции <…>. Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — сказал спецпосланник.
Речь идет, в частности, о санкциях против Банка России и перевозчиков российской нефти, уточнил Келлог.