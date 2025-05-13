Лосенок вышел за помощью к людям в Борисовском районе 13.05.2025, 19:23

1,074

Фотофакт.

В деревне Высокий Берег Минской области произошла редкая ситуация: из леса к людям вышел одинокий лосенок. По словам очевидцев, животное вело себя спокойно и явно нуждалось в помощи.

На горячую линию обратилась местная жительница. После сигнала на место выехали специалисты. Как выяснилось в ходе осмотра, лосенок был здоров, но из-за возраста и отсутствия матери у него не было шансов выжить в лесу.

Комиссия приняла решение временно передать животное на передержку в Борисовский опытный лесхоз. Там о нем будут заботиться егеря и ветеринары.

После того как окрепнет, лосенок вернется в дикую природу, где встретится с мамой. Об этом сообщили в лесхозе.

В Беларуси случаи помощи диким животным фиксируются регулярно. 10 мая истощенного лосенка спасли в Городокском районе в деревне Смоловка. Так как малыш нуждался в уходе, его передали в Витебский зоологический парк.

Специалисты напоминают: при встрече с диким животным важно не пытаться его приручить или кормить, а немедленно обратиться в экологические службы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com