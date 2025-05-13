Переговоры будут или нет? Роман Бессмертный

13.05.2025, 19:31

Что на самом деле сделал Путин.

Во-первых, целью этого предложения является отклонить предложенное безусловное 30-тидневное всеобъемлющее и, по возможности, бессрочное прекращение огня. То есть, с самого начала было понятно, что Путин не пойдет на прекращение огня. И второе — это навязать Украине возвращение к переговорам. И третье в этой ситуации — это возвращение к терминологии, которая звучит от Кремля, устранение первопричин войны.

Устранение первопричин войны — это то, что касается неделимости системы глобальной безопасности. Что, по сути, выглядит как возврат к ультиматумам Вашингтона и НАТО относительно линии разграничения между Западом и СССР по восточной границе Германской Демократической Республики. То есть сейчас это восточная граница ФРГ.

По сути, если посмотреть на эти сгруппированные три вещи, то первая из них — это ликвидация Украины как государства, второе — это возвращение НАТО аж туда до 1991 года, ну и третье — это сужение, скажем так, сферы деятельности того, что называется коллективный Запад или система Северо-Атлантической безопасности. И под этим скрыто восстановление, фактически, контроля РФ над Центральной и Восточной Европой.

В большинстве известных изданий мира — британских, французских, немецких, американских (а я пересмотрел живые трансляции того, как подавались эти новости) — единицы аналитиков понимают, что скрывается за фразой «устранение первопричин», что значит «законные интересы» и что значит «неделимость системы коллективной безопасности». За этим скрывается подчинение России всей центральной Европы, балтийских государств. Но знаете почему на Западе не хотят этого воспринимать? Здесь их манят убеждения, которые им шепчут из Москвы: что нет-нет, нам нужна только Украина и то — только кусочек Украины. Вы что? Мы же дальше не пойдем.

Зеленский вызвал, по сути, дела Путина на дуэль. Как я расцениваю такой ход? Этот сценарий был понятен с самого начала. Пройдемся по его эпизодам. Первый — санкции против РФ, которые уже запущены Великобританией, частично Германией, и сейчас идет подготовка санкций Франции и Европейского Союза. Второй — общая позиция всех по 30-дневному перемирию. Собиралась ли Москва вводить перемирие? Нет. Потому что если бы собиралась, этой лжи пасхального перемирия и лжи вокруг 9 мая с перемириями не было бы. Ожидаемо ли было предложение возвращения к переговорам в Стамбуле? Да. Но Путин не приедет в Стамбул.

Условно говоря, отправлена будет делегация, с одной стороны будет президент Зеленский, а с другой стороны — советник Путина — Юрий Ушаков. Как вы думаете, в такой ситуации как могут идти переговоры? Будут ли они? Отвечаю: нет, переговоров не будет. Дальше включится лживый московский динамик. И здесь важно, чтобы это не появление Путина прочитано было в Вашингтоне как очередной сигнал о саботаже Путиным ведения мирных переговоров и кардинальном отказе от ведения перемирия. И за этим последовало то, о чем президент Трамп много говорит и почти ничего не делает.

Если Путин не приезжает, переговоры сорваны по вине России, или Трамп может сказать: Зеленский должен был сесть за стол и вести переговоры с Ушаковым? Я убежден в том, что будет двойная трактовка — такая, как случилась с предыдущим сообщением Дональда Трампа, что надо сесть за стол. Потому что нам с вами неизвестно, какой смысл в него вкладывал Трамп. Умные люди говорят, что надо сесть за стол для того, чтобы получить окончательный ответ. Еще более умные говорят, так он уже сказал, что если не будет перемирия, то дальше нет движения. Вот вам двойственность позиций. Точно такая будет двойственность после Стамбула.

В этой ситуации то, что сделал президент Украины вместе с европейскими партнерами, достойно самой высокой оценки. Мало того, что они вынуждены противодействовать Путину, то Стармеру, Макрону и Мерцу, я уже не говорю о Туске, надо находить слова, достучаться до Дональда Трампа. Потому что как я так смотрю за ситуацией, Трампа, кроме самолета, который собирается ему подарить Катар, мало что интересует вообще на планете Земля.

Роман Бессмертный, New Voice

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