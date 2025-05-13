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Водитель в Бобруйске едва не сбила детей и поехала дальше

  • 13.05.2025, 19:51
Водитель в Бобруйске едва не сбила детей и поехала дальше

Видео.

На одном из пешеходных переходов Бобруйска водитель не пропустила несовершеннолетних, сообщает Mogilev.online.

К счастью, обошлось без людских жертв.

На видео с регистратора соседней машины можно наблюдать, как один за другим по улице Орджоникидзе движутся легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель последнего увидел на нерегулируемом пешеходном переходе детей и остановился в первой полосе.

Легковой автомобиль же продолжил движение. Он, слегка придавив газ, обогнал микроавтобус по второй полосе.

К счастью, дети шли медленно. Этим удалось избежать жертв.

Выяснилось, что за рулем Ford была 41-летняя жительница Бобруйска. Детей она не пропустила по невнимательности.

За это в отношении горожанки составили протокол за создание аварийной обстановки. Ее лишили прав на полтора года. К тому же женщине придется заплатить 10 базовых величин штрафа, или Br420.

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