Водитель в Бобруйске едва не сбила детей и поехала дальше
- 13.05.2025, 19:51
Видео.
На одном из пешеходных переходов Бобруйска водитель не пропустила несовершеннолетних, сообщает Mogilev.online.
К счастью, обошлось без людских жертв.
На видео с регистратора соседней машины можно наблюдать, как один за другим по улице Орджоникидзе движутся легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель последнего увидел на нерегулируемом пешеходном переходе детей и остановился в первой полосе.
Видео: Милиция Могилевщины / Telegram pic.twitter.com/4ddOZzNEOj— Фото/Видео (@FotoVid81878667) May 13, 2025
Легковой автомобиль же продолжил движение. Он, слегка придавив газ, обогнал микроавтобус по второй полосе.
К счастью, дети шли медленно. Этим удалось избежать жертв.
Выяснилось, что за рулем Ford была 41-летняя жительница Бобруйска. Детей она не пропустила по невнимательности.
За это в отношении горожанки составили протокол за создание аварийной обстановки. Ее лишили прав на полтора года. К тому же женщине придется заплатить 10 базовых величин штрафа, или Br420.