Российский хоккеист играл за сборную Беларуси без паспорта 1 13.05.2025, 20:30

Сергей Большаков родился в Москве.

Москвич Сергей Большаков провел несколько матчей за хоккейную сборную Беларуси. При этом белорусского гражданства у вратаря нет до сих пор, пишет betnews.by.

Сергей Большаков родился в Москве. Пять лет назад он оказался в Беларуси, где играл в «Юности» и «Динамо». После недолгого российского периода Большаков оказался в жлобинском «Металлурге». Россиянина вызвали на пару товарищеских турниров, в составе сборной он провел три матча, в которых пропустил 10 шайб.

Сам вратарь признается, что даже не знает, какое гражданство в Беларуси: «У меня паспорта нет белорусского. Я даже не знаю, как оно правильно. Я уже несколько лет в Беларуси и не понимаю, какое здесь правильное гражданство, какое неправильное и как тут вообще у меня это получилось».

Спортсмен говорит, что у него вид на жительство в Беларуси. Недавно Большаков продлевал его на десять лет.

«Я хотел получить белорусский паспорт, чтобы выступать за сборную. Но мы не участвуем ни на чемпионате мира, ни на Олимпиаде, ни на других международных крупных турнирах. А на, так сказать, маленьких, как мне сказали, достаточно вида на жительство», — объясняет хоккеист.

Большаков говорит, что был бы готов получить белорусский паспорт и играть за сборную, но, мол, не видит заинтересованности со стороны команды.

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