Укроборонпром и Rheinmetall создадут совместное предприятие 13.05.2025, 20:44

Оно будет производить артснаряды.

Укроборонпром и немецкий оружейный концерн Rheinmetall заключили меморандум о сотрудничестве насчет возможности создания еще одного совместного предприятия. Это произошло во вторник, 13 мая, в Мадриде, сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Стороны договорились, что они намерены на основании будущих отдельных договоров сотрудничать в создании на территории Украины производственных мощностей по изготовлению артиллерийских боеприпасов.

Полномасштабная война доказала, что потребность в артиллерийских снарядах огромна, а имеющихся возможностей предприятий не хватает для ее полного покрытия, отметил гендиректор АО «Украинская оборонная промышленность» Олег Гуляк.

«Поэтому каждый новый боеприпасный завод, каждая новая производственная линия являются критически важными для обеспечения армии. Мы должны использовать все возможности для создания таких мощностей», – подчеркнул он.

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