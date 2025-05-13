Лихачей на дорогах Беларуси будут искать с помощью дронов

Лихачей на дорогах Беларуси будут искать с помощью дронов4
- 13.05.2025, 20:47
Любителям прокатиться с ветерком могут приходить неожиданные «письма счастья».
Над несколькими районами Минской области с 13 мая начнут летать дроны. Они будут помогать выявлять нарушителей ПДД, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Завершится акция только ближе к концу недели – 18 мая. Рассказываем, где нужно быть осторожными.
Дело в том, что в пристоличье пройдет акция «Безопасный обгон». В это время ГАИ будет проводить гласный, негласный и смешанный контроль.
Сотрудники Госавтоинспекции используют при этом технические средства фото- и видеофиксации, в том числе БПЛА.
Причиной, по которой обратили пристальное внимание на автомобилистов, нарушающих ПДД, стало то, что с начала 2025 года на территории Минской области два человека погибли из-за неправильного обгона. Случились четыре аварии. Помимо погибших, в них пострадали четыре человека.
«Экипажи ДПС отработают аварийно-опасные участки автодорог и улиц населенных пунктов на территории Березинского, Воложинского, Дзержинского, Логойского, Мядельского, Несвижского, Пуховичского, Слуцкого, Узденского районов и города Жодино», – уточнили в ГАИ.
В Госавтоинспекции напомнили, что за нарушение правил обгона в Беларуси полагается штраф от 2 до 10 базовых величин (Br84–420) и возможно лишение прав на срок до года.