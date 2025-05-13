В Эр-Рияде к приезду Трампа установили передвижной McDonald's 13.05.2025, 20:52

Видеофакт.

В Эр-Рияде у медиацентра, где разместили журналистов для освещения первого после переизбрания заграничного визита президента США Дональда Трампа, установили передвижной McDonald's. Он будет сопровождать американского президента, который не раз говорил о своей любви к «Биг Маку», во время четырехдневного визита в Саудовскую Аравию.

Судя по опубликованным соцсети X кадрам, передвижной McDonald's — это выполненный в фирменных цветах трейлер с логотипом сети фастфуда на арабском и английском языках. Журналисты заметили грузовик с прицепом McDonald's через некоторое время после приземления Трампа в Эр-Рияде сегодня утром.

В первый президентский срок Дональд Трамп подавал фастфуд на банкетах в Белом доме. Во время предвыборной кампании в прошлом году он носил фартук и раздавал картофель фри на остановке McDonald's. «Это определенный стандарт, — говорил Трамп про этот бренд в 2016 году. — Один плохой гамбургер, и вы можете уничтожить McDonald's».

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