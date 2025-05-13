Мерц: Дальнейшие компромиссы по Украине неприемлемы 2 13.05.2025, 21:23

ЕС ужесточит санкции против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в рамках урегулирования.

Дальнейший процесс урегулирования войны РФ в Украине, следующий этап которого — это переговоры в Стамбуле, зависит от России, поскольку Украина уже согласилась на встречу. Москва должна согласиться на длительное прекращение огня. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Теперь зависит от России, принимает ли она предложение о переговорах и соглашается ли на прекращение огня», — сказал немецкий канцлер.

Мерц счел, что согласие Зеленского на переговоры в Стамбуле само по себе является компромиссом.

«Это также показывает серьезность намерений [Зеленского] и, в то же время, готовность к компромиссу, что он готов сделать все, чтобы воспользоваться возможностью сейчас для прекращения огня и последующих мирных переговоров в Украине», — заявил канцлер Германии. По его мнению, дальнейшие компромиссы и уступки «неприемлемы».

Канцлер также подчеркнул, что ЕС ужесточит санкции против России, если на этой неделе не будет прогресса в рамках урегулирования. «Мы будем рассматривать и другие области [для введения санкций], такие как энергетический сектор, а также финансовый рынок», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com