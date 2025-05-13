В Германии арестовали короля 3 13.05.2025, 21:38

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Самопровозглашенный монарх создал организацию «Королевство Германия».

В ФРГ запретили сепаратистскую организацию «Королевство Германия» и арестовали самопровозглашенного монарха Петера Фитцека. Об этом сообщает издание Politico.

«Эти экстремисты создали на территории Германии параллельное государство и занимались преступными финансовыми операциями», — заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.

По данным главы МВД, в результате рейдов были арестованы четыре лидера «королевства», в том числе монарх-самозванец, провозгласивший себя «королем Петером I». Добриндт сообщил, что организация подкрепляла свои претензии на власть антисемитскими теориями заговора.

В апреле в Париже арестовали внука румынского короля Кароля II, объявившего себя наследником престола.

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