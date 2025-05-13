В Германии арестовали короля

В Германии арестовали короля3
- 13.05.2025, 21:38
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Самопровозглашенный монарх создал организацию «Королевство Германия».
В ФРГ запретили сепаратистскую организацию «Королевство Германия» и арестовали самопровозглашенного монарха Петера Фитцека. Об этом сообщает издание Politico.
«Эти экстремисты создали на территории Германии параллельное государство и занимались преступными финансовыми операциями», — заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт.
По данным главы МВД, в результате рейдов были арестованы четыре лидера «королевства», в том числе монарх-самозванец, провозгласивший себя «королем Петером I». Добриндт сообщил, что организация подкрепляла свои претензии на власть антисемитскими теориями заговора.
В апреле в Париже арестовали внука румынского короля Кароля II, объявившего себя наследником престола.