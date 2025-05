В Швейцарии стартовал первый полуфинал Евровидения-2025 13.05.2025, 22:00

За выход в финал будут бороться 15 представителей разных европейских стран.

Порядок выступлений полуфиналистов

Исландия: Væb – Róa

Польша: Justyna Steczkowska – Gaja

Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left

Эстония: Tommy Cash – Espresso macchiato

Украина: Ziferblat – Bird of Pray

Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu

Португалия: Napa – Deslocado

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter

Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights

Азербайджан: Mamagama – Run With U

Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia

Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Нидерланды: Claude – C'est La Vie

Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake

Кипр: Theo Evan – Shh

