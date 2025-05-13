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СМИ узнали состав российской делегации на переговорах в Турции

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  • 13.05.2025, 22:15
  • 5,418
СМИ узнали состав российской делегации на переговорах в Турции

Встреча должна состояться в четверг.

На переговоры Украины и РФ в Турции могут поехать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и советник российского диктатора Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Об этом изданию The Washington Post сообщил во вторник, 13 мая, бывший высокопоставленный чиновник Кремля, пожелавший остаться анонимным.

В то же время издание «Вёрстка» со ссылкой на источники пишет, что российская сторона «пока не собирается» в Стамбул, однако «все может измениться в течение нескольких часов».

Еще несколько представителей СМИ, чьи журналисты входят в пул Путина, рассказали «Вёрстка», что «из Кремля их пока не звали», и они «сидят дома».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская команда «активно готовит визит в Турцию».

Также известно, что от США в Турцию отправятся госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

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