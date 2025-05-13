«Играю в приставку по восемь часов» 13.05.2025, 22:18

Эти белорусы берут отпуск, чтобы провести его «на диване».

В понедельник у айтишника Дмитрия начался недельный отпуск. Провести его мужчина планирует дома. Правда, дом его теперь на Кипре. Море, говорит, пока прохладное, поэтому в планах гулять с собакой и играть в приставку. Отдых без перелетов, переездов и десятков тысяч нахоженных шагов предпочитает не только он. «Зеркало» поговорило с белорусами, которые выбирают отпуск «на диване» и этого не стесняются.

«Раньше, когда много ездил, было ощущение: „А зачем?“»

Дмитрию 35 лет, на Кипре он живет четвертый год. Недавно понял, что устал и хочет выдохнуть, поэтому делегировал работу коллегам по проекту, предупредил эйчара и взял паузу.

— Проснулся, погулял с собакой, выпил кофе, — описывает он свое беззаботное утро. — Потом был коротенький созвон с партнером. У меня есть маленький проект, которым занимаюсь в свободное время, и небольшая команда. Иногда на отпуск выношу возможность с ними поработать. Мы пообщались час — и все, сейчас сяду играть в приставку. За ней могу проводить по восемь часов.

Когда море становится теплым, в список отпускных дел добавляется еще купание. Загорать Дмитрий не любит, а вот плавает по два-три часа.

— И делаю это уже хорошо, — подчеркивает он.

Отпуск белорус оформляет небольшими частями, исходя из уровня усталости: чувствует, что накопилось, берет. Если для перезагрузки нужна неделя, просит ее. Хватит два дня, останавливается на них. Вспоминает, когда жил в Минске, ситуация была «более классической». Рабочие каникулы нередко ассоциировались с поездками. С девушкой они смотрели Эстонию, Польшу, часто бывали во Львове.

— Сейчас живу на второй береговой линии, поэтому у меня нет нужды куда-то ехать, и долгий отпуск стараюсь не брать, — рассказывает собеседник. — При этом дни распределяю так, чтобы одну неделю в году провести с партнершей. Просто побыть рядом. В обычное время редко получается, что она свободна, да и у меня немало дел.

Взгляды на отдых после переезда мужчина пересмотрел и по другим причинам. Говорит, в период работы в Беларуси, если не подсуетишься, не спланируешь отпуск, то можешь остаться без теплой погоды.

— На Кипре обстановка такая, что условия позволяют больше лениться, и за это никак не наказывают, — улыбается он. — Даже если зимой тебе захочется позагорать, позагораешь. Отпуск из каких-то планов превратился для меня в сиюминутную потребность. Чувствую — надо перезагрузиться. Значит, надо.

По наблюдениям Дмитрия, многие его друзья в эмиграции пересмотрели отношение к рабочим каникулам.

Спорить сихидеей сложно, согласиться— еще труднее.

— Заметил, ребята, которые живут теперь в южных странах — на Кипре, в Грузии, Черногории, плюс-минус так же проводят отпуск. Может, у кого-то чуть больше активностей. Ты не на диване лежишь, а по городу на велике катаешься или на хайкинги (пешая прогулка по подготовленным тропам. — Прим. ред.) отправляешься, — рассказывает собеседник. — А вот люди, которые поселились севернее, в Польше, например, у них, по ощущениям, постоянно какая-то движуха: куда-то едут, что-то планируют. Даже не говоря про отпуск. По вайбу наши жизни сильно отличаются.

Кстати, чтобы сейчас выделить период отдыха из обычных будней, в эти дни белорус не готовит. Хотя в повседневности стоит у плиты. Такой подход позволяет немного сэкономить.

— Перед отпуском сразу откладываю какую-то сумму и трачу на вкусняшки, — улыбается он. — Отпускные при этом откладываю под проценты. У меня есть копилочка, там все лежит.

Когда время для перезагрузки подходит к концу, говорит, не мучают угрызения совести, что где-то не побывал, что-то не увидел. Наоборот, чувствует «большее облегчение». Это дает уверенность, что все делает правильно.

— Раньше, когда много ездил, было ощущение: «А зачем?» Мог бы поработать в это время над проектом или еще что-то. Возможно, в этом есть толика трудоголизма… Не знаю, — рассуждает мужчина. — Сейчас возвращаюсь на работу отдохнувшим. Обычно сразу у меня мощный запал. Погружаюсь в дела, и так пару месяцев, а потом гасну так же быстро.

«Не знаю, что со мной через это время будет, а они уже туры купили»

Сейчас Михаил живет в Армении, ему 37 лет, он разработчик в IT. Последние четыре года мужчина работает как индивидуальный предприниматель. Говорит, на текущем проекте может взять за раз даже 20 дней отпуска, но в его сфере такие долгие каникулы не приветствуются. Поэтому отдых он обычно разбивает на части в течение года, например, с пятницы по вторник или, допустим, с четверга по среду. В эти промежутки попадают еще и выходные, так что время на релакс увеличивается.

— Часто в моих контрактах отпуск не прописан. Могу оформить дни за свой счет. Долгосрочные паузы, если нужно, беру между проектами: один закончился, и перед тем как искать новый, отдыхаю, — объясняет нюансы своей ситуации собеседник. — Последний раз длинный отпуск — на 14 дней — оформлял перед Новым годом. Тогда менял страну. В итоге неделю потратил на переезд, а на второй заселился в квартиру и лежал отдыхал.

Свои короткие отпуска мужчина называет «полудомашними». Что это значит?

— Я не планирую заранее, что буду делать. Например, друг приехал в Армению, звонит: «Пошли в бар». Сходили, посидели. На следующий день могу фильм посмотреть, поиграть либо поучиться: если есть какой-то технический долг в знаниях, то в отпуске подтягиваю, — описывает свободные будни белорус. — Больше всего в это время люблю спать. Часов по десять в сутки.

Похожего принципа Михаил придерживался и до эмиграции, когда работал в минских IT-компаниях как штатный сотрудник. Правда, «каникулы» тогда делил на две части по две недели.

— До 2020 года особо не путешествовал и не оформлял отпуск, чтобы, как многие, например, съездить на море, — рассказывает мужчина. — Почему? Наверное, потому что у меня была эмоционально насыщенная жизнь. Я из довольно малообеспеченной семьи. Соответственно, нередко случались проблемы с финансами. В студенчестве вынужден был искать подработку, работу. Так и втянулся в IT. Потом постоянно приходилось решать какие-то проблемы. В одно время влез в большие финансовые долги, которые несколько лет выплачивал. Плюс семейные вопросы. У мамы со здоровьем не все хорошо, надо присматривать. Одно на другое накладывается, и, когда получается отдохнуть, не думаешь, чтобы нагрузить себя дополнительными задачами в виде перелета, переезда. Просто хочешь лечь и выдохнуть.

Михаил говорит, что сейчас на проекте, где он работает, познакомился с людьми, оформившими отпуск, который состоится через пять лет. У белоруса это вызывает удивление.

— Не знаю, что со мной через это время будет, а они уже туры купили, — улыбается он. — Я таким не занимаюсь. Предпочитаю брать отпуск, не планируя, как его проведу. Иначе, если по независящим от тебя причинам что-то сорвется, получится стресс, а это лишняя нагрузка. А когда ты не сам, а с семьей, то надо всем подстраиваться.

Еще один момент, почему отдыхать мужчина предпочитает дома, — отдых от людей. На нынешнем проекте его руководитель берет на себя всю работу с заказчиками, а раньше нередко Михаил выполнял обязанности и начальника, и разработчика.

— Когда у тебя по пять-шесть митингов (встреч. — Прим. ред.) в два-три дня, то это дает сильную нагрузку. Хочется подальше уйти от людей, — описывает свое состояние в таких условиях собеседник.

Знакомых у мужчины немного, но его позицию они разделяют. Его самый близкий друг — человек «такого же склада». Он тоже может взять отпуск и один раз за неделю выйти в магазин, шутит Михаил.

— Мне кажется, такой отдых (пять-семь домашних дней) — это, наоборот, очень хорошо, — делится мнением белорус. — После него полгода чувствую себя полным сил и готовым дальше реализовываться. Сразу вливаться в дела сложновато, но один-два дня — и привыкаешь.

В последние годы, случалось, Михаил отдыхал более активно. Например, как-то они с другом неделю путешествовали по Грузии. Мужчины собирались жить в этой стране, но, прежде чем снять квартиры в Тбилиси, решили посмотреть другие города.

— Мы тогда за неделю сменили их три. Посмотрели на каньон, пещеры, поплавали по подземной реке. Плюс сами переезды между городами, их осмотр, походы в местные рестораны, — перечисляет мужчина. — После того отпуска довольно сильно устал и, наверное, еще дня на три взял отгулы, просто чтобы отдохнуть.

И последний важный вопрос. Если отдых домашний, на что Михаил тратит отпускные?

— Ни на что, — смеется. — Лежат на счету, особо есть не просят. В любой момент эти деньги не помешают. Тем более на мне ответственность за маму-пенсионерку и брата, который временно без работы. Недавно, например, планировали переезд, на организацию которого потратил три тысячи долларов, и в итоге он так и не случился.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com