Ди Каприо вручил Де Ниро «Золотую пальмовую ветвь» на открытии Канн 13.05.2025, 22:39

Фестиваль открылся сегодня и будет идти до 24 мая.

Голливудский актер Роберт Де Ниро на открытии 78-го Каннского кинофестиваля получил «Золотую пальмовую ветвь», сообщает Variety. Фестиваль открылся сегодня и будет идти до 24 мая.

Де Ниро принял почетную награду от его коллеги по фильмам «Жизнь этого парня» и «Убийцы цветочной луны» Леонардо Ди Каприо. Поцеловав Ди Каприо в щеку, он выступил с речью.

«Я испытываю такие близкие чувства к Каннскому фестивалю <...> Канны объединяют нас — рассказчиков, режиссеров, поклонников и друзей. Это как возвращение домой», — сказал он.

Также в своей речи актер выступил с критикой действующей администрации американского президента Дональда Трампа. Де Ниро назвал неприемлемым предложение президента ввести 100-процентную пошлину на иностранные фильмы.

«Вы не можете назначить цену на творчество, но, очевидно, вы можете назначить пошлину на него <...> конечно, это неприемлемо», — подчеркнул актер. Он призвал «действовать прямо сейчас», «организовываться, протестовать».

По красной дорожке на фестивале прошлись такие обладатели «Золотой пальмовой ветви», как кинорежиссеры Квентин Тарантино и Шон Бейкер, а также актеры и модели Ева Лонгория, Джулия Гарнер, Хайди Клум и Алессандра Амбросио.

Во время кинофестиваля кинотеатры-участники будут вести прямую трансляцию церемонии. В начале будет показан фильм-открытие Partir un jour («Оставь один день») — режиссерский дебют Амели Боннин. В 2025 году в фестивале примут участие 382 кинотеатра в 90 департаментах Франции.

Робет Де Ниро — обладатель двух «Оскаров» за свою шестидесятилетнюю карьеру. Он наиболее известен по десяти совместным работам с режиссером Мартином Скорсезе, среди которых, в частности, «Средние улицы» (1973), «Таксист» (1976), «Бешеный бык» (1980) и «Гудфеллас» (1990), а также «Ирландец» (2019) и «Убийцы цветочной луны» (2023).

Актер в 2025 году снялся в криминальной драме Левинсона «Ночи Альто» и получил свою первую крупную телевизионную роль в политическом триллере Netflix «Нулевой день».

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