Франция анонсировала новые санкции против РФ 13.05.2025, 22:54

Макрон требует от Путина прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в ближайшие дни против России будут применены санкции, если она не будет соблюдать перемирие.

Об этом сообщает La Repubblica.

«Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не будет придерживаться режима прекращения огня», - заявил Макрон.

Он также заявил, что пока не знает, посетит ли российский диктатор Владимир Путин Стамбул для переговоров. Все еще ждут ответа России.

«На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе на 30 дней. Россия хочет, чтобы вопрос о прекращении огня обсуждался в Турции», - добавил французский президент.

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