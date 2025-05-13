Франция анонсировала новые санкции против РФ
- 13.05.2025, 22:54
Макрон требует от Путина прекращения огня.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в ближайшие дни против России будут применены санкции, если она не будет соблюдать перемирие.
Об этом сообщает La Repubblica.
«Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не будет придерживаться режима прекращения огня», - заявил Макрон.
Он также заявил, что пока не знает, посетит ли российский диктатор Владимир Путин Стамбул для переговоров. Все еще ждут ответа России.
«На кону в Украине стоит наша безопасность. Мы хотим прекращения огня на суше, море и в воздухе на 30 дней. Россия хочет, чтобы вопрос о прекращении огня обсуждался в Турции», - добавил французский президент.