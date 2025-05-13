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Зеленский: Китай просил Украину воздержаться от ударов по Москве 9 мая

  • 13.05.2025, 23:34
Зеленский: Китай просил Украину воздержаться от ударов по Москве 9 мая

Президент Украины заявил, что Киев выполнил свое обещание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай, а также другие государства просили Украину не атаковать столицу РФ Москву во время парада 9 мая. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 13 мая, которую транслировало «Суспільне» в YouTube.

«Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина, а также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня и чтобы в эти даты, с 8-го по 10-е, была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, включая Китай. Понимаем, о чем идет речь», – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина еще раз подтвердила, что всегда придерживается своих обещаний.

«Никаких ударов, несмотря на пропаганду русских, на 9 мая по параду не последовало», – напомнил Зеленский.

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