Трамп пообещал дать Сирии еще один шанс
- 14.05.2025, 1:02
Президент США отменяет санкции.
США отменят санкции против Сирии, пообещал президент Дональд Трамп на бизнес-форуме в Саудовской Аравии, передает NBC
«Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие», — объяснил Трамп.
Американские санкции были «были жесткими и парализующими», но выполнили важную функцию, уверен он. Со слов президента США, теперь для Сирии настало «время сиять». Он пожелал ей удачи и попросил: «Покажи нам что-то очень особенное, как они это сделали, в Саудовской Аравии, ладно? Они покажут нам что-то особенное. Очень хорошие люди».
Это решение было принято после обсуждения ситуации в Сирии с «наследным принцем, вашим наследным принцем [Саудовской Аравии], а также с президентом Турции Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то очень похожем», пояснил он. В зале после этой фразы прозвучали аплодисменты.
«О, что я делаю для наследного принца», — добавил Трамп, смеясь.