Трамп пообещал дать Сирии еще один шанс 14.05.2025, 1:02

Президент США отменяет санкции.

США отменят санкции против Сирии, пообещал президент Дональд Трамп на бизнес-форуме в Саудовской Аравии, передает NBC

«Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие», — объяснил Трамп.

Американские санкции были «были жесткими и парализующими», но выполнили важную функцию, уверен он. Со слов президента США, теперь для Сирии настало «время сиять». Он пожелал ей удачи и попросил: «Покажи нам что-то очень особенное, как они это сделали, в Саудовской Аравии, ладно? Они покажут нам что-то особенное. Очень хорошие люди».

Это решение было принято после обсуждения ситуации в Сирии с «наследным принцем, вашим наследным принцем [Саудовской Аравии], а также с президентом Турции Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то очень похожем», пояснил он. В зале после этой фразы прозвучали аплодисменты.

«О, что я делаю для наследного принца», — добавил Трамп, смеясь.

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