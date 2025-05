Samsung официально представила сверхтонкий Galaxy S25 Edge 14.05.2025, 2:57

Модель весит 163 г.

Сегодня Samsung Electronics опубликовала полные технические характеристики нового сверхтонкого смартфона-флагмана Galaxy S25 Edge.

Модель имеет габариты 75.6 x 158.2 x 5.8 мм и вес 163 г.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым QHD+ дисплеем с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой технологии ProScaler, которая обеспечивает четкое отображение динамического контента, в том числе спортивных трансляций.

Дисплей смартфона защищён стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2, а корпус — стеклом Gorilla Glass Victus 2. Также реализована защита по стандарту IP68, а ультразвуковой сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран.

За производительность отвечает новый восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 3900 мА·ч, а благодаря энергоэффективным алгоритмам Samsung обещает длительное время автономной работы.

Основная камера смартфона состоит из двух модулей - главного модуля на 200 Мп с оптической стабилизацией и широкоугольного модуля на 12 Мп. 12-мегапиксельная фронтальная камера имеет угол обзора 80°. Благодаря ProVisual Engine смартфон автоматически настраивает освещение, контраст и тон кадра, а улучшенная функция Galaxy Nightography позволяет снимать качественные фото в условиях низкой освещённости.

Galaxy S25 Edge поддерживает платформу Galaxy AI с широкими возможностями искусственного интеллекта: перевод в реальном времени, поиск информации, помощь в обучении, рекомендации ресторанов, редактирование фото и видео, а также функции Circle to Search, Now Bar и Now Brief для персонализированного ежедневного сопровождения. Большинство функций могут работать офлайн, без доступа к интернету.

Смартфон работает на Android 15 с One UI 7, имеет поддержку 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Модель доступна в чёрном, голубом и сером цветах.

Galaxy S25 Edge с накопителем на 256 Гбайт стоит $1099 в США или €1249 в Европе, а за вариант с 512 Гбайт придётся заплатить $1219 или €1369. Продажи новинки стартуют 30 мая по всему миру и на неделю раньше, 23 мая, в Южной Корее.

