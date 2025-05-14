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Гутерриш анонсировал масштабные сокращения в ООН

  • 14.05.2025, 4:42
Гутерриш анонсировал масштабные сокращения в ООН

Он пояснил, что сейчас есть впечатление, будто отчеты и заседания стали самоцелью для ООН.

В ООН проведут широкомасштабную реструктуризацию работы, которая подразумевает значительные сокращения бюджета и штата, заявил генсек Антониу Гутерриш.

«Это времена опасностей, но это также времена огромных возможностей и обязательств. Миссия Организации Объединенных Наций актуальна как никогда», — сказал он.

Гутерриш назвал вполне естественным «во времена нестабильности и волнений» смотреть в будущее и задаваться важными вопросами. Среди таких вопросов генсек ООН назвал достижение наибольшей эффективности и в то же время гибкости, скоординированности, и способности «противостоять вызовам сегодняшнего дня, следующего десятилетия и даже следующих 80 лет».

Некоторые департаменты могут перенести из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогие города, планируется объединить департамент по политическим вопросам и миростроительству с департаментом операций по поддержанию мира. Гутерриш отметил, что нынешний размер аппарата ООН «превышает возможности государств-членов, особенно тех, которые имеют небольшие миссии, и системы ООН в целом».

«Как будто мы позволили формализму и количеству отчетов и совещаний стать самоцелью. Мера успеха — не объем отчетов, которые мы генерируем, и не количество собраний, которые мы проводим. Мера успеха — ценность, цель и задача нашей работы — заключается в реальных изменениях, которые мы вносим в жизни людей», — подчеркнул генсек ООН.

Изменения должны одобрить страны — члены ООН.

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