Бывший сотрудник ФБР: Маск был целью российской разведки
- 14.05.2025, 5:04
Он заявил проникновении агентов России в окружение американского миллиардера.
Экс-сотрудник ФБР заявил о проникновении агентов России в окружение американского миллиардера и главы департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, чтобы он установил контакт с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал экс-агент ФБР Джонатан Бума в интервью немецкому каналу ZDF, опубликованному 12 мая.
Как говорится в материале, Бума 16 лет работал в ФБР и специализировался, в частности, на российском шпионаже. Он наблюдал, как российские агенты проникали в компании IT-миллиардеров в Калифорнии (США), пишут журналисты.
Российская разведка, как утверждает экс-сотрудник ФБР, якобы планировала использовать для вербовки Маска его склонность к связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина.
По его словам, агенты сосредоточили внимание не только на Маске, а также на соучредителе платежной системы PayPal Питере Тиле. Бума утверждает, что агенты Кремля предложили обоим предпринимателям прямой контакт с Путиным. Он также уверяет, что знает о прямых контактах между Маском и Путиным и что они, вероятно, имели несколько разговоров.
Экс-сотрудник ФБР заявил, что «есть множество доказательств, подтверждающих», что Маск и Тиль были целями российской разведки, однако предоставить их он отказался, ссылаясь на запрет разглашения данных.