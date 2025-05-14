Бывший сотрудник ФБР: Маск был целью российской разведки 14.05.2025, 5:04

Он заявил проникновении агентов России в окружение американского миллиардера.

Экс-сотрудник ФБР заявил о проникновении агентов России в окружение американского миллиардера и главы департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, чтобы он установил контакт с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал экс-агент ФБР Джонатан Бума в интервью немецкому каналу ZDF, опубликованному 12 мая.

Как говорится в материале, Бума 16 лет работал в ФБР и специализировался, в частности, на российском шпионаже. Он наблюдал, как российские агенты проникали в компании IT-миллиардеров в Калифорнии (США), пишут журналисты.

Российская разведка, как утверждает экс-сотрудник ФБР, якобы планировала использовать для вербовки Маска его склонность к связям с женщинами и употреблению наркотиков, в частности кетамина.

По его словам, агенты сосредоточили внимание не только на Маске, а также на соучредителе платежной системы PayPal Питере Тиле. Бума утверждает, что агенты Кремля предложили обоим предпринимателям прямой контакт с Путиным. Он также уверяет, что знает о прямых контактах между Маском и Путиным и что они, вероятно, имели несколько разговоров.

Экс-сотрудник ФБР заявил, что «есть множество доказательств, подтверждающих», что Маск и Тиль были целями российской разведки, однако предоставить их он отказался, ссылаясь на запрет разглашения данных.

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