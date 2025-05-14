ЕС получил данные о растущей хрупкости российской экономики 4 14.05.2025, 7:35

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Санкции работают.

Российская экономика становится все более уязвимой в условиях затяжной войны и действия западных санкций. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института переходной экономики (SITE), подготовленном специально для встречи министров финансов стран Евросоюза, пишет The Moscow Times.

Авторы доклада отмечают: несмотря на кажущуюся стабильность, экономика России все сильнее страдает от внутренних дисбалансов и структурных искажений. В краткосрочной перспективе ее удерживает на плаву масштабное бюджетное стимулирование, связанное с переходом страны на «военные рельсы». Однако в долгосрочной перспективе такая модель становится все менее жизнеспособной из-за сокращения финансовых резервов и непрозрачного механизма финансирования, искажающего распределение ресурсов. «Кремль утверждает, что время работает на него, однако на деле ситуация обратная», — подчеркивается в докладе.

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС ввел 16 пакетов санкций, ударивших по ключевым источникам доходов России — экспорту нефти, газа и угля. Санкции также наложили США, Великобритания, Канада, Япония и другие западные страны. На фоне этих ограничений Москва пытается демонстрировать устойчивость: по официальным данным, в 2023 году ВВП страны вырос на 3,6%, а в 2024-м — на 4,3%.

Однако, как заявил экономист SITE Торбьорн Беккер, представивший доклад европейским министрам, достоверность этих цифр вызывает серьезные сомнения. По его словам, российские власти занижают уровень инфляции, что позволяет им искусственно завышать показатели реального роста ВВП.

«Они утверждают, что инфляция держится на уровне 9–10%, но тогда непонятно, почему Центробанк устанавливает ключевую ставку в 21%. Ни один нормальный центробанк не работает с разницей более чем в 11 процентных пунктов. Если бы так поступил любой из наших центральных банков, его глава сразу бы потерял должность», — заявил Беккер. Он подчеркнул, что столь высокая ставка, скорее всего, отражает реальный уровень инфляции, а не тот, что публикуется официально.

Кроме того, по словам Беккера, Россия сталкивается с усиливающимися бюджетными ограничениями: доходы от экспорта нефти и газа снижаются, а военные расходы продолжают расти. Несмотря на это, официальная статистика фиксирует дефицит бюджета на уровне всего 2% ВВП. Однако экономист SITE считает эти данные заниженными, поскольку значительная часть военных расходов может идти в обход официального бюджета — через банковскую систему.

Если учитывать скрытые механизмы финансирования, реальный дефицит может достигать примерно 4% ВВП, говорит Беккер. Такая ситуация, по его словам, ведет к росту рисков в банковской системе, а стремительное увеличение объемов кредитования, о котором сообщали банки, может говорить о приближающемся кризисе.

Выводы SITE поддержал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, Европейская комиссия разделяет опасения относительно достоверности российской статистики и признает растущую уязвимость экономики РФ. Он отметил, что такие оценки лишь подчеркивают необходимость сохранять международное давление на Кремль, чтобы ограничить его способность продолжать агрессию против Украины.

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