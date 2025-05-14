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В РФ к 9 мая нарисовали мурал в честь воина «Азова»

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  • 14.05.2025, 7:47
  • 9,824
В РФ к 9 мая нарисовали мурал в честь воина «Азова»

У Z-патриотов истерика.

В Подмосковье к 80-летию победы СССР во Второй мировой войне изобразили огромный мурал в честь воина ВСУ — бойца «Азова», пишет «Диалог».

Мурал был изображен по заказу местных властей по случаю 80-летия Дня победы во Второй мировой войне. На него было потрачено 1,6 млн рублей (около $20 тыс.).

В рядах российских ультрапатриотов разразился грандиозный скандал. В итоге готовый мурал, на который потратили большие средства, был закрашен.

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