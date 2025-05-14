закрыть
14 мая 2025, среда, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские НПЗ ушли в минус

1
  • 14.05.2025, 7:53
  • 3,280
Белорусские НПЗ ушли в минус

Режим перестал зарабатывать на нефти.

Правда ли, что вся нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси в 2025-м стала убыточна и почему? Отвечая на этот вопрос, экономист BEROC Анатолий Харитончик, напоминает, что еще недавно власти нашли возможность, которая позволяла государству зарабатывать на нефти, сообщает «Еврорадио».

Потом ситуация изменилась.

— Действительно, если мы посмотрим на рентабельность предприятий в Мозырском районе и Новополоцке, она — отрицательная и была отрицательной весь прошлый год.

Связано это с тем, что после введения санкций на российскую нефть расширился дисконт между российской и мировой нефтью. Беларусь очень дешево покупала нефть у России, после чего продавала на мировые рынки по, в принципе, нормальным ценам.

Дисконт с мировыми ценами расширился, но не так чтобы существенно. И вот эта дополнительная выгода за 2022-2023 годы в среднем превышала 1,7-1,8 миллиарда долларов в год для белорусских НПЗ.

В 2024 году эта выгода уменьшилась почти в два раза (или почти на миллиард долларов). Это случилось, потому что уменьшился дисконт российской цены нефти Urals. Соответственно, мировые и белорусские производители начали покупать нефть дороже относительно цены продажи нефтепродуктов.

Когда издержки растут, а компенсировать их на внутреннем рынке нельзя из-за жесткого регулирования и низких цен, финансовое положение белорусских НПЗ заметно ухудшается.

Скорее всего именно поэтому правительство было вынужденно довольно существенно поднять цены на бензин и другое топливо в Беларуси весной 2025 года.  В настоящее время ситуация немного стабилизировалась, но объемы поставок нефтепродуктов из Беларуси все еще низкие.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров