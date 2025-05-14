Белорусские НПЗ ушли в минус

Белорусские НПЗ ушли в минус1
- 14.05.2025, 7:53
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Режим перестал зарабатывать на нефти.
Правда ли, что вся нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси в 2025-м стала убыточна и почему? Отвечая на этот вопрос, экономист BEROC Анатолий Харитончик, напоминает, что еще недавно власти нашли возможность, которая позволяла государству зарабатывать на нефти, сообщает «Еврорадио».
Потом ситуация изменилась.
— Действительно, если мы посмотрим на рентабельность предприятий в Мозырском районе и Новополоцке, она — отрицательная и была отрицательной весь прошлый год.
Связано это с тем, что после введения санкций на российскую нефть расширился дисконт между российской и мировой нефтью. Беларусь очень дешево покупала нефть у России, после чего продавала на мировые рынки по, в принципе, нормальным ценам.
Дисконт с мировыми ценами расширился, но не так чтобы существенно. И вот эта дополнительная выгода за 2022-2023 годы в среднем превышала 1,7-1,8 миллиарда долларов в год для белорусских НПЗ.
В 2024 году эта выгода уменьшилась почти в два раза (или почти на миллиард долларов). Это случилось, потому что уменьшился дисконт российской цены нефти Urals. Соответственно, мировые и белорусские производители начали покупать нефть дороже относительно цены продажи нефтепродуктов.
Когда издержки растут, а компенсировать их на внутреннем рынке нельзя из-за жесткого регулирования и низких цен, финансовое положение белорусских НПЗ заметно ухудшается.
Скорее всего именно поэтому правительство было вынужденно довольно существенно поднять цены на бензин и другое топливо в Беларуси весной 2025 года. В настоящее время ситуация немного стабилизировалась, но объемы поставок нефтепродуктов из Беларуси все еще низкие.