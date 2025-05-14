Орехи кешью для Лукашенко 2 Виталий Бабин

14.05.2025, 8:30

2,852

Почему диктатор стал заглядываться на Африку.

Лукашенко продолжает покорять Африку. Активно предлагает своим африканским друзьям приобретать нашу технику, приглашает африканскую молодежь в Беларусь на учебу, строит большие планы на сотрудничество.

После жарких лукашенковских вояжей в Зимбабве, Кению и Экваториальную Гвинею государственная пропаганда начала даже говорить о белорусской экспансии на Черном континенте. Вот, к примеру, Зимбабве. Белорусская делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем побывала там с визитом в апреле, после чего мы услышали, что благодаря отечественной сельскохозяйственной технике урожай зерна в этой стране за последние несколько лет увеличился в 3,5 раза!

Эх, если бы такие чудеса отечественная техника делала на своей земле, возможно, не было бы столько нареканий на картошку! Признаюсь честно: я рад за зимбабвийцев. Для такой бедной страны, которая годами страдает от гиперинфляции, это критически важно. Но что от этого нам? Или, точнее, Лукашенко?

Конечно, пиар, возможность влезть в добычу полезных ископаемых (а их в Африке много), кому-то продать оружие, но и решить психологические барьеры внутри себя: мол, о какой изоляции вы говорите? Какие санкции? К нам не только российские губернаторы ездят, а еще и президенты! Едут, чаще транзитом, как те цепочные туристы, о которых когда-то говорил директор гостиницы «Минск». Лукашенко долго приглашал к себе в гости президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. В результате в прошлом году в гости к диктатору в Минск сначала доехала жена Эммерсона, а теперь вот и он сам. Таким же образом, по дороге на парад в Москву, белорусскую столицу с официальным визитом на днях посетил и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Человек, который сначала поклялся перед народом и собственной женой не идти на второй срок, а потом взял и передумал. Да еще и перенес эти выборы, чтобы первый президентский срок был длиннее. Знакомая ситуация? При этом дипломатические отношения с Гвинеей-Бисау Беларусь наладила еще 20 лет назад. Однако, как признается государственная компания БелТА, отношения эти остаются в зародыше. Что же тогда так долго приходилось разогревать их? Однако перспективы, мол, есть. Мы бы могли покупать рыбу и построить совместные предприятия по переработке морских продуктов.

Однако Гвинея-Бисау обрела себе славу не рыбой. Это государство известно прежде всего как один из крупнейших хабов незаконного оборота наркотиков. Большинство людей там живет буквально на дне, поэтому такой криминальный бизнес, как это ни парадоксально, является чуть ли не главной отраслью местной экономики.

Если же не идти в теорию заговора, стоит отметить, что Португальская Гвинея, как она называлась в колониальный период своего существования, около 90% своего экспорта строит на орехах кешью. Мы вам нашу картошку... Ну, не сейчас, конечно, а как вырастим новую, накормим своих, то и привезем в мешках. А вы нам – орехи. Лукашенко чаще будет делиться ими со своим пресс-секретарем Натальей Эйсмонт, как на саммите в Душанбе в 2021 году. Парадоксальное в этой ситуации то, что для дружбы Лукашенко выбирает самые бедные страны Африки из всех возможных. Но ведь это не главное, правда? Главное – что и там, и здесь такая похожая демократия.

Виталий Бабин, «Белсат»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com