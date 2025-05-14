Z-блогер: Россия потеряла на фронте миллион человек 3 14.05.2025, 8:37

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Павел Губарев раскритиковал Путина.

Бывший «народный губернатор Донбасса», военнослужащий армии РФ и Z-блогер Павел Губарев заявил о потере ВС РФ убитыми в миллион человек, сообщает ASTRA.

«Разногласие вызвала только моя оценка наших безвозвратных потерь в 1 миллион убитыми, хотя мне кажется, что эта цифра может быть намного больше и в этой оценке со мной солидарны большинство моих боевых товарищей. На самом деле эту цифру легко доказать, проанализировав открытые источники, и если есть желающие этим заняться, напишите мне в бот», — написал Губарев.

Также он заявил, что «Путин – это обожествляемая верующими сущность», а российская система власти построена на страхе.

«Путинизм – это система властных отношений, основывающаяся на страхе. В путинизме страх – это основная эмоция, на которой строится вся система общества. Страх пронизывает всю систему. Элементы системы бояться друг друга (бюрократы силовиков, силовики бюрократов, судьи и тех, и других). Институты гражданского общества разгромлены и заменены имитирующими полностью управляемыми структурами. У граждан России нет законных способов демонстрации своей политической позиции. Граждане боятся демонстрировать свою позицию вне закона, так как это чревато последствиями», - написал Губарев.

Ранее в ветеран «Русской весны» писал, что Россию ждет «нарастание кризиса в экономике и общественной жизни» и возможный «военный разгром», поэтому он призывал военных к мятежу.

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