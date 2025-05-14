Начало серьезного разговора Владислав Иноземцев

14.05.2025, 8:51

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Дональд Трамп решился обратиться куда более важной для американцев теме.

Пока политологи обсуждают перспективы (не)заключения соглашения о мире в Украине, Дональд Трамп решился обратиться куда более важной для американцев теме. Годами эта тема остается одновременно и предметом всеобщего ревнивого внимания, и своеобразным табу для американских политиков.

Я, разумеется, имею в виду здравоохранение и все с ним связанное, в том числе и подписанный президентом Трампом указ, требующий от фармацевтических компаний снизить цены на рецептурные лекарства. Если этого не случится за месяц, Министерству здравоохранения предписано сделать все необходимое, чтобы установить цены на препараты на уровнях, соответствующих самым низким в развитых странах.

В том виде, в каком эта инициатива выдвинута, она выглядит даже более наивной, чем большинство трамповских решений, но за ней скрывается проблема, которая куда важнее для США, чем торговый дисбаланс с Китаем, войны в Украине и на Ближнем Востоке и цены на нефть, вместе взятые.

Лучше или хуже, но точно дорого

Американское здравоохранение одновременно и одно из лучших, и одно из ужаснейших в мире. Оно использует передовые технологии и ориентировано на максимально возможные и быстрые результаты — но в то же время оно невероятно дорогое и порой чрезвычайно неудобное. Но тема рецептурных препаратов, мягко говоря, не самая существенная в этой сфере: в 2021 г., например, американцы потратили на них в среднем 1635 долларов на человека, а в странах сопоставимого уровня доходов граждане тратили 944 доллара — разница 73%. Для сравнения: оплата визитов к врачам в тот же год составила 7500 долларов против 2969 долларов, т. е. была больше в 2,5 раза, а ежегодные административные расходы в пересчете на одного пациента — 925 долларов против 245 долларов, разница в 3,8 раза.

Американцы тратят на здоровье (хотя правильнее будет сказать на лечение) вдвое больше европейцев (доля сектора в ВВП в 2023 г. составила 17,6% против 11-12% в Германии и Франции и менее 10% в среднем по ЕС) — а по продолжительности жизни США отстают от 18 из 27 стран Европейского Союза, в том числе от Франции и Испании — на 4 года (занимая в мировом рейтинге… 48-е место).

Но даже эти впечатляющие цифры не отражают всей полноты картины.

Во Франции, например, с декабря 2024 г. фиксированная цена стандартной консультации терапевта повышена до… 30 евро — а в США она обойдется не менее чем в 150 долларов. Углубленный ежегодный чекап здоровья, который в лучших коммерческих клиниках в Центральной Европе оценивается в 1600-1800 евро, в Америке стартует от… 6000 долларов. Полная 60-минутная компьютернаятомография в Американском госпитале в Париже обойдется в 740-850 евро, в Вашингтоне цены начинаются от 2395 долларов. Годовой курс исправления прикуса по технологии Invisalign (разработанной в США компанией Align Technologies) стоит там в среднем 5700 долларов, но во Франции обойдется пациенту в 1800-2000 евро. Список можно продолжать бесконечно.

В США самые высокие в мире зарплаты врачей и медицинского персонала: средняя по стране составляет 316 тыс. долларов в год против 57-70 тыс. евро в таких странах ЕС, как Италия и Испания, а среднее состояние американского врача — 1,72 млн долларов — превышает европейские показатели в 6-8 раз. Но как ни странно, в Соединенных Штатах сохраняется заметный дефицит медицинских кадров: число дипломированных врачей на 1000 жителей составляет 2,82 против 3,9 в среднем по ЕС и 5-5,5 в таких странах как Австрия или Франция — что убедительно свидетельствует: и при европейских доходах профессия медика отнюдь не стала непрестижной или избегаемой.

Не видно леса за деревьями

Казалось бы, в чем проблема? Америка — богатая страна, если люди готовы платить врачам, то и пусть. Но, как говорится, есть нюанс. Значительная часть средств (1,72 трлн долларов из 4,9 трлн) на здравоохранение федеральное правительство тратит по программам Medicare, Medicaid и CHIP — и данная сумма, стоит заметить, практически в точности равняется размеру дефицита бюджета США за 2024 год. И если Дональд Трамп и его коллеги по Республиканской партии задумываются о сокращении дефицита и балансировке бюджета, то именно сюда (а вовсе не на USAID или «Радио Свобода» – автор не получал грантов от этих организаций и не является заинтересованным лицом) должно быть обращено их внимание. Собственно говоря, они уже интересуются данной темой — и буквально на днях стало известно о новом пакете законов, внесенных в Конгресс, предусматривающих сокращение расходов на программы здравоохранения на 880 млрд долларов. Реакция со стороны демократов более чем понятна.

Рискну предположить, что и битва вокруг финансирования здравоохранения в Америке завершится тем же, чем и прежде — неуклюжими компромиссами, за которыми последует очередное повышение затратности сектора. Причина проста: и Барак Обама, и Дональд Трамп, и все прочие американские политики пытаются добиться изменений следствий, но никак не причины проблемы: они вводят дешевые (но зачастую обеспечивающие клиенту минимальные услуги, и то избирательно) страховки или пытаются сократить госфинансирование медицинских программ — но не обращаются к самой организации американского здравоохранения.

Решение о снижении цен на рецептурные лекарства — из той же серии: в среднем упаковка стоит в США около 50 долларов, а в трех четвертях случаев – менее 30 долларов, но рецепт можно получить только у врача, а прием стоит не менее 150 долларов — так что средняя цена лекарства становится выше 200 долларов. В Европе многие рецептурные лекарства почти бесплатны, но даже если платить полную стоимость, и такую же, как в США, из-за цены визита к врачу препарат обойдется втрое дешевле.

Так что если в США действительно намерены сделать здравоохранение более доступным, следует не лишать миллионы людей оплаченных государством страховок, а заняться банальным регулированием тарифов на врачебные услуги — в десятках развитых стран такая практика применяется и обеспечивает более чем удовлетворительные результаты.

Следует изменить и принцип медицинского страхования: в Европе часто пациент сначала оплачивает и прием у врача, и выбранные им процедуры, и лекарства, а потом подает на возмещение затрат в страховую — а в Америке, напротив, врач сам составляет калькуляцию, назначает анализы, выписывает лекарства и отправляет страховщикам счет (как правило, очень немаленький), после чего начинаются споры и иски относительно обоснованности счета. Стоимость таких споров вызывает гигантский рост «административных» расходов, которые потом учитываются в каждой новой страховке, делая их все дороже.

Тут можно вспомнить, что из-за этой удивительной практики расценки на медицинские услуги по страховке и в случае оплаты на месте (self pay) различаются в США в 1,5-2,5 раза — чего европейцу бывает сложно даже объяснить.

Что будем делать

Такой подход выглядит предпочтительнее как минимум по двум причинам.

С одной стороны, попытка начать регулировать цены на лекарства столкнется с сложностями из-за международного характера бизнеса фармкомпаний — они легко обоснуют цены (тем более что значительная их часть приходится на наценки аптек); кроме этого, как я уже сказал, сама по себе стоимость лекарства не есть главная составляющая расходов пациента.

Куда эффективнее ввести нормативные цены на врачебные услуги по образцу стран ЕС — и радикально пересмотреть перечень рецептурных лекарств и средств с целью сокращения их номенклатуры для исключения бессмысленных визитов к врачу (одним из вариантов могло бы стать использование электронных карт пациента, позволяющих в течение — например — пяти лет покупать однажды уже выписывавшиеся ему средства).

С другой стороны, американские власти могли бы оказать давление и на страховые компании, регулируя долю «административных расходов» в цене их услуг (например, изменив систему бухучета, не позволяя относить их на затраты, а требуя выплачивать из чистой прибыли после налогообложения). Иначе говоря, не стоит демотивировать фармацевтику — она находится на острие борьбы с опасными недугами и формирует базу для прорывных и перспективных технологий; скорее нужно попытаться сократить рентные доходы тех, кто извлекает выгоды из врачебной бюрократии.

Инициатива Трампа — безусловно правильный шаг, нацеленный на разрушение многолетних монопольных практик в одном из самых сложных сегментов сферы услуг. Реформирование американского здравоохранения — задача, без решения которой невозможно даже мечтать об оздоровлении (прошу прощения за калабмур) государственных финансов. Но вся эта тема предполагает отход от двух важнейших американских предрассудков: неприязни к государственному регулированию и уверенности, что учиться у других самой великой стране в мире точно уж не пристало.

Поэтому на этом пути стоит ждать не столько больших успехов, сколько новых склок и взаимных обвинений…

Владислав Иноземцев, The Moscow Times

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