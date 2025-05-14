А почему белорус в своей стране должен «работать за троих»? Василь Верас

14.05.2025, 9:02

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Несколько вопросов о пакистанцах в Беларуси.

В большинстве случаев новаторские идеи Александра Лукашенко имеют сиюминутный резонанс, который мгновенно растворяется в стремительных информационных потоках. Но тема «150 тысяч пакистанцев» муссируется уже больше месяца и, похоже, останется с нами надолго. Поэтому есть повод взглянуть на нее в динамике.

Всё началось с высказывания правителя Беларуси:

«Мы также договорились с моим другом премьер-министром Пакистана, что в ближайшее время будут направлены специалисты разных отраслей. Тех отраслей, о которых мы попросим. И руководство Пакистана поможет нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть, 120-150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы».

Первый же очевидно возникающий вопрос:

Можно ли было до прихода Александра Лукашенко к власти представить себе, что в Беларусь нужно будет завозить в огромных количествах мигрантов из стран, максимально далеких от нас как географически, так и культурно?

Ответ очевиден. Более того, еще даже 5 лет назад это выглядело бы чистой фантастикой и потому подобных идей у властей не возникало.

Однако затем совокупность действий Лукашенко – от провала демографической политики до принуждения к эмиграции сотен тысяч белорусов – привела к образованию на рынке труда зияющей дыры. Которую теперь предлагают заполнить пакистанцами. Блестящий результат 30-летнего правления!

В результате роптать стали даже безразличные и приученные держать язык за зубами. На недовольных тут же спустили пропагандистов и силовиков. А потом подключился и правитель лично:

«Нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских… Рожать не хотим и работаем с прохладцей… Если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих».

То есть Лукашенко прямым текстом говорит, что народ ему достался недостаточно усердный к труду. Отсюда второй вопрос:

Буквально за пару дней до первого упоминания о пакистанцах правитель в интервью телекомпании «Мир» утверждал: «Я безмерно уважаю белорусов… Это трудолюбивейший народ». Так «трудолюбивейший» или «работаем с прохладцей»?

И сразу третий:

А почему именно из азиатских стран? Пропаганда ведь каждый день рассказывает, насколько якобы хуже белорусов живут поляки, литовцы и прочие европейцы? Почему их не пригласить в наш «оазис благополучия»?

Ну и «на десерт». Помните слоган «Государство для народа»? Слышите идеологов, вещающих о том, как неустанно власть стремится сделать жизнь белорусов лучше и веселее?

Отсюда заключительный вопрос:

Почему белорус в своей стране должен «работать за троих»? Он что, раб бесправный, который должен света белого не видеть, а только пахать на своего «хозяина»? И, когда тот творит откровенную дичь, даже рта не раскрывать, а покорно сносить любые безумства власти?

Увы, идеал Лукашенко именно таков. Но, пожалуй, это чересчур даже для избыточно терпеливого белорусского народа.

Василь Верас, «Салiдарнасць».

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