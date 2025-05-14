В России за взятку задержан мэр Новочеркасска
- 14.05.2025, 9:12
Его предшественник на посту также оказался фигурантом коррупционного дела.
В России глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК, ТАСС и местное издание «161» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и региональном правительстве российского региона. В отношении мэра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщил «161» источник в правоохранительных органах, Лысенко был задержан вечером 13 мая. Сотрудники Следственного комитета России провели обыски по месту его проживания, а также в его рабочем кабинете. По словам собеседника издания, оперативные службы давно вели за мэром наблюдение, а ранее он уже давал показания по делу о махинациях с землей. Представитель правительства Ростовской области в беседе со «161» заявил, что региональный кабинет министров оказывает полное содействие следствию.
По информации источника РБК в правоохранительных органах, следствие располагает информацией, что в 2024 году Лысенко через своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по строительству на нем жилого дома — общая стоимость взятки оценивается более чем в 8 миллионов рублей. Как пояснил собеседник издания, эти материальные блага могли быть предоставлены в обмен на содействие в организации строительства школы за счет бюджета на территории, осваиваемой данным застройщиком, а также за включение этого объекта в региональную программу комплексного развития территорий.
Кроме самого Лысенко, задержан и его подчиненный, пишет РБК. За посредничество во взятке ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Юрий Лысенко возглавил администрацию Новочеркасска в 2020 году. До этого, с 2012 года, он занимал пост заместителя мэра, курируя в том числе организационные вопросы и информационную политику. В 2010 году Лысенко пытался стать мэром, но тогда проиграл выборы кандидату от КПРФ Анатолию Кондратенко.
Предшественник Лысенко на посту мэра, Игорь Зюзин, также оказался фигурантом коррупционного дела. В 2021 году его оштрафовали за взятку, а спустя два года, в 2023-м, после рассмотрения апелляции, он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.