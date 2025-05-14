В Минске на одного пенсионера приходится две-три пенсионерки 14.05.2025, 9:20

Средний возраст жителей столицы — 41 год.

На начало 2025 года в Минске проживало чуть менее 2 миллионов человек, а именно 1 миллион 996 тысяч 700 человек, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главное статистическое управление столицы.

Средний возраст жителей Минска - 41 год: мужчин -38,2 года, женщин - 43,2 года.

В Минске живут 1 миллион 91 тысяча 500 женщин и 905 тысяч 200 мужчин. При этом на 1 тысячу мужчин в возрасте от 15 до 24 лет приходится 1 007 женщин, с 25 до 54 лет - 1 096 женщин, с 55 до 64 лет — 1 387 женщин. А вот на 1 тысячу мужчин в возрасте от 65 лет и старше женщин вдвое больше, а именно 2 036, а в возрасте от 80 лет и старше число женщин превышает число мужчин более чем в три раза.

Каждый пятый в Минске – пенсионер, таковых 450,5 тысячи человек.

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