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Импичмент Трампа: Конгресс должен определиться до конца недели

  • 14.05.2025, 9:28
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Импичмент Трампа: Конгресс должен определиться до конца недели

Республиканцы поставили демократов перед сложным выбором.

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.

Предложение обязывает Палату представителей определиться по этому вопросу до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, вероятно, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.

Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу государства, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и «тирании». Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.

В интервью Axios в Капитолии Танедар отметил, что имел «определенную коммуникацию» с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он «не спрашивал разрешения, а просто общался».

«Президент Трамп проводил неконституционную деятельность. Он совершил преступления, подлежащие импичменту, и я обязан был выполнить свой конституционный долг», - подчеркнул конгрессмен.

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