Импичмент Трампа: Конгресс должен определиться до конца недели 14.05.2025, 9:28

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Республиканцы поставили демократов перед сложным выбором.

Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Axios.

Предложение обязывает Палату представителей определиться по этому вопросу до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, вероятно, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.

Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу государства, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и «тирании». Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.

В интервью Axios в Капитолии Танедар отметил, что имел «определенную коммуникацию» с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он «не спрашивал разрешения, а просто общался».

«Президент Трамп проводил неконституционную деятельность. Он совершил преступления, подлежащие импичменту, и я обязан был выполнить свой конституционный долг», - подчеркнул конгрессмен.

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