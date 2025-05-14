Импичмент Трампа: Конгресс должен определиться до конца недели
- 14.05.2025, 9:28
- 1,046
Республиканцы поставили демократов перед сложным выбором.
Конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар во вторник, 13 мая, инициировал процедуру, которая запускает отсчет времени для рассмотрения Палатой представителей семи статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает Axios.
Предложение обязывает Палату представителей определиться по этому вопросу до конца текущей недели, если документ не будет отозван. Ожидается, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса США либо поддержит, либо отклонит резолюцию, что, вероятно, создаст политические трудности для демократов, часть из которых не заинтересована в открытом голосовании по этому вопросу.
Резолюция об импичменте объемом 29 страниц обвиняет главу государства, в частности, в препятствовании правосудию, злоупотреблении властью, коррупции и «тирании». Часть обвинений касается использования административного ресурса, в частности деятельности Департамента эффективности правительства (DOGE), а также вопросов, связанных с личными финансами президента и получением вознаграждений.
В интервью Axios в Капитолии Танедар отметил, что имел «определенную коммуникацию» с руководством Демократической партии, но добавил, что не согласовывал с ним свои действия. По его словам, он «не спрашивал разрешения, а просто общался».
«Президент Трамп проводил неконституционную деятельность. Он совершил преступления, подлежащие импичменту, и я обязан был выполнить свой конституционный долг», - подчеркнул конгрессмен.