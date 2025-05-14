Пакистанцы приедут в Беларуси «учить русский язык»
- 14.05.2025, 9:34
Подписано двустороннее соглашение.
Белорусские военнослужащие и гражданские специалисты смогут проходить обучение английскому языку в учреждениях образования Пакистана.
Это предусмотрено соглашением о двустороннем военном сотрудничестве, подписанном министерствами двух стран.
14 мая документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
В соглашении предусмотрена аналогичная норма для пакистанских военнослужащих: они смогут изучать в Беларуси русский языку.
Иные изложенные в соглашении формы сотрудничества включают: официальные визиты руководителей военных ведомств; рабочие визиты, встречи и консультации сторон; подготовку военнослужащих и гражданских специалистов «на основе взаимности».
Министерства обороны договорились оказывать все виды гуманитарной взаимопомощи,
участвовать в совместных военных учениях, спортивных тренировках и соревнованиях.