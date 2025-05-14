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Пакистанцы приедут в Беларуси «учить русский язык»

  • 14.05.2025, 9:34
Пакистанцы приедут в Беларуси «учить русский язык»
иллюстративное фото

Подписано двустороннее соглашение.

Белорусские военнослужащие и гражданские специалисты смогут проходить обучение английскому языку в учреждениях образования Пакистана.

Это предусмотрено соглашением о двустороннем военном сотрудничестве, подписанном министерствами двух стран.

14 мая документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В соглашении предусмотрена аналогичная норма для пакистанских военнослужащих: они смогут изучать в Беларуси русский языку.

Иные изложенные в соглашении формы сотрудничества включают: официальные визиты руководителей военных ведомств; рабочие визиты, встречи и консультации сторон; подготовку военнослужащих и гражданских специалистов «на основе взаимности».

Министерства обороны договорились оказывать все виды гуманитарной взаимопомощи,

участвовать в совместных военных учениях, спортивных тренировках и соревнованиях.

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