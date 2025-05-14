The Times: Секретное сенсорное оружие Британии «охотится» на подводные лодки РФ 1 14.05.2025, 9:59

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Это оружие настолько дешевое, что его можно развернуть в водах сеткой из тысяч единиц.

Британский флот имеет секретное сенсорное оружие для охоты на российские подводные лодки. Технология с искусственным интеллектом, разработанная для отслеживания китов, теперь будет работать на морских дронах для защиты британских вод от угроз, пишет The Times.

Британские военные и спецслужбы имеют тысячи магнитных лент, записанных в течение 56 лет. Эти записи содержат уникальные акустические сигнатуры вражеских кораблей и подводных лодок. Их собирали специалисты по гидроакустике Королевского флота - «охотники за подводными лодками».

Сегодня, благодаря стремительному развитию технологий, эти архивные данные могут быть интегрированы в новейшую систему Lura - продукт европейской оборонной компании Helsing. Система позволяет буквально «освещать» океан, делая подводные угрозы видимыми для оборонцев.

Lura: подводное «созвездие» наблюдения

Основой системы являются автономные мини-подводные лодки SG-1 Fathom со встроенными датчиками, которые способны находиться под водой до трех месяцев. Они бесшумно скользят в воде, не имея винтов, и анализируют звуки с помощью искусственного интеллекта.

«Lura обнаруживает, чтобы наши флоты могли сдерживать угрозы. Мы должны использовать новые технологии, чтобы идти в ногу с угрозами нашей критической инфраструктуре, национальным водам и образу жизни», - отметил Гундберт Шерф, соучредитель Helsing.

Обнаружение и идентификация

Система способна различать даже корабли одного класса по незначительным различиям в их акустической сигнатуре. Lura автоматически классифицирует звуки подводных лодок, танкеров, пассажирских судов и даже судов «теневого флота» - российских танкеров, пытающихся обойти санкции.

Сотни, а то и тысячи таких планеров могут быть развернуты по всему океану. Их можно разместить, например, в стратегическом регионе GIUK - между Гренландией, Исландией и Великобританией - для мониторинга прохода в Атлантику.

«Когда они что-то слышат - российскую подводную лодку или любой необычный шум - они всплывают и посылают сигнал. Один ничего не изменит, но они настолько дешевые, что можно развернуть сотни или тысячи. Они (враги) дважды подумают, прежде чем прорваться», - пояснил Ниал Картрайт, главный эксперт Helsing по технологиям.

Защита критической инфраструктуры

После недавних инцидентов с поврежденными подводными кабелями в Балтийском море опасения относительно безопасности возросли. В ноябре министр обороны Джон Гили даже позволил британской ударной подводной лодке приблизиться к российскому разведывательному судну «Янтарь», заподозрив его в шпионаже вблизи кабелей связи.

Система Lura открывает новую эру в подводном наблюдении - автономную, точную и оперативную. Благодаря акустическому анализу и искусственному интеллекту флот получает возможность реагировать на угрозы почти мгновенно, не полагаясь только на человеческую интуицию.

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