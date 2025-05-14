Власти экзотической страны решили ввести безвиз для Беларуси 14.05.2025, 9:43

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Но воспользоваться смогут не все.

Власти Филиппин согласились в двухстороннем порядке ввести безвизовый режим для Беларуси. Однако коснётся это лишь одной категории граждан — по крайней мере пока. Журналисты Telegraf.news изучили текст межправительственного соглашения и узнали условия безвиза.

Текст соглашения, заключённого между правительством Беларуси и Филиппин ещё 15 ноября 2024 года в Минске, 14 мая был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Согласно документу, соглашение вступит в силу спустя 30 дней после получения по дипломатическим каналам сообщения о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур, что и объясняет задержку с публикацией текста соглашения.

Согласно заключённому между странами договору, теперь граждане Беларуси с дипломатическими или служебными паспортами смогут въезжать, выезжать, пересекать транзитом и находиться на территории Филиппин без визы в течение 30 дней за одну поездку (но не более 90 дней в течение календарного года). Аналогичные правила будут действовать для филиппинских дипломатов в Беларуси.

В соглашении указано, что при необходимости более длительной поездки в страну, даже дипломатам всё же потребуется оформление визы. Запросить разрешение на продление срока пребывания в стране по таким уважительным причинам, как болезнь, задержка рейса или стихийное бедствие, также можно будет через консульские или дипломатические представительства.

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