«Покусывал нижнюю губу, а руку сжимал в кулак» 2 14.05.2025, 9:49

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Эксперт по языку тела рассказала, что чувствовал Путин во время встречи с Си Цзиньпином.

9 мая в Москве прошел военный парад в честь 80-летия Победы, и среди гостей на трибуне присутствовал китайский лидер Си Цзиньпин. Для российского президента Владимира Путина его появление в Москве в этот день стало демонстрацией миру, что он больше не в изоляции. Тем не менее язык тела политика выдавал его волнение.

Об этом в беседе с Daily Mail (перевод - «Фокус») рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

По ее словам, во время коммуникации с Си Путин демонстрировал невербальные признаки сдерживаемого напряжения. Когда они шли рядом, глава Кремля был с нахмуренными бровями, покусывал нижнюю губу, а руку сжимал в кулак.

Его жесты, говорит Джуди, указывали на усилия, которые он прикладывал для того, чтобы встреча с китайским коллегой прошла правильно в глазах мира.

Параллельно Путин старался продемонстрировать присутствующим и перед камерами, что у него с Си – дружеские отношения.

«Более демонстративные проявления или намеренные жесты Путина, похоже, направлены на то, чтобы здесь обозначить непринужденную и даже игривую дружбу. Мы можем видеть, как он в какой-то момент подталкивает Си тыльной стороной ладони, что является сигналом, который обычно используется между друзьями, чтобы побудить кого-то присоединиться к шутке. Он также наклоняется с выражением веселья, пока Си говорит, потирая воротник пальцем, чтобы намекнуть на легкий и юмористический обмен мнениями», – констатирует Джеймс.

Еще одним красноречивым моментом стало то, как президент РФ старался поддерживать разговор с Си.

«Когда двое мужчин говорят на ходу, Путин прибегает к показательной жестикуляции, чтобы поддерживать течение непринужденной беседы. Он поднимал пальцы в жесте «щипок», предположительно, чтобы казаться полностью вовлеченным, несмотря на то, что они говорят на двух разных языках», – добавила собеседница таблоида.

В целом, считает Джеймс, Путин «хвастался» своими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином.

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