Звездный футболист стал автодизайнером и создал особенный электрокроссовер 1 14.05.2025, 9:54

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Бывший нападающий сборной Франции спроектировал специальную версию Ford Capri.

Знаменитый футболист Эрик Кантона попробовал себя в роли автомобильного дизайнера. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции спроектировал специальную версию электрокара Ford Capri.

Об этом сообщает британское издание Auto Express.

Эрик Кантона работал в тандеме со стилистом Томасом Морелем. Они решили кастомизировать новый Ford Capri и покрасить его в оранжевый цвет, который использовался на гоночных купе Capri еще в 70-х годах.

Кроме того, боковины украсили графикой в виде числа 7 — именно под этим номером выступал Эрик Кантона. Кроме того, появились задний спойлер, оригинальные 21-дюймовые диски и черный глянцевый декор. На переднем крыле авто бывший футболист оставил свой автограф.

В салоне Ford Capri появились контрастные оранжевые вставки и швы, а подголовники кресел украсили изображениями силуэта футболиста.

А на центральную консоль Эрик Кантона решил нанести свою экстравагантную цитату: «Когда козел следует за своим героем на его машине, это потому, что повелитель гоночного трека возвращается. Легенда вернулась».

Для доработки взяли 282-сильный заднеприводный электромобиль Ford Capri с батареей на 77 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и проехать 594 км без подзарядки.

Экс-футболист так прокомментировал оригинальный проект: «Настоящая радость приходит от самовыражения, будь то на футбольном поле, на холсте или на сцене. Этот Capri отражает многогранность Кантона».

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