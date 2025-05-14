Россия готовится к масштабному наступлению в Украине

Россия готовится к масштабному наступлению в Украине1
- 14.05.2025, 9:38
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Оккупанты перебрасывают силы в горячие точки на фронте.
Россия, по-видимому, готовится к более масштабному наступлению в Украине, в место того, чтобы сигнализировать о готовности к мирным переговорам.
Об этом сообщает Financial Times.
Представители украинской разведки сообщили изданию, что Россия перебрасывает силы в ключевые горячие точки на поле боя.
Deep State, украинская аналитическая группа, близкая к Министерству обороны, заявила, что на этой неделе российские вооруженные силы захватили больше территории в восточной части Донецкой области, особенно вокруг горячих точек Покровска и Торецка.
Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский пообещал посетить Турцию независимо от планов Владимира Путина. Он повысил ставки в кампании давления под руководством Запада, чтобы заставить Путина участвовать в мирных переговорах.