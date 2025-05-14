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«Вагнеровцев» переведут из Африки в Беларусь?

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  • 14.05.2025, 10:09
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«Вагнеровцев» переведут из Африки в Беларусь?

Наемникам сообщили о необходимости покинуть Африканский континент.

Наемникам из ЧВК «Вагнер» сообщили, что окончательный выход контингента компании из Африки намечен на июнь—июль 2025 года. Ранее ими была «сдана» Сирия, а в ЦАР и Мали «музыкантов» разбавили силами специально созданного в Минобороны России подразделения «Африканский корпус», пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

До Нового года в ЧВК «Вагнер» набирали наемников даже без опыта, а с января 2025 года только тех, кто уже заключал контракт с компанией.

ЧВК «Вагнер» с недавних пор возглавляет бывший спецназовец ГРУ Дмитрий Подольский с позывным «Салем». Он заменил другого оскандалившегося командира Антона Елизарова, который носил позывной «Лотос».

Совсем недавно, 1 мая «Салем», занимающий официальную должность советника президента ЦАР, выступал в Русском доме в Банги (столица Центральноафриканской республики) в честь 11-й годовщины ЧВК «Вагнер» с призывом чтить заветы основателей компании Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Однако, по данным собеседника ВЧК-ОГПУ, уже в ближайшее время ЧВК «Вагнер» будет вынуждено полностью передать хозяйство и покинуть Африканский континент.

Наемникам на словах обещают базирование в Беларуси, но пока каких-либо подтверждений этому нет, пишет телеграм-канал.

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