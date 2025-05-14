«Дорого и с гнильцой» 2 14.05.2025, 10:23

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Что с картошкой в магазинах после проверок?

Белорусы продолжают жаловаться на качество картофеля – этому посвящен не один ролик в соцсетях.

В МАРТ продолжают настаивать, что запасов в стабфондах достаточно, и всё – надлежащего качества. В Минсельхозпроде заявили, что готовы даже пустить в продажу семенной картофель. А КГК просит белорусов сообщать о плохом овоще и высоких ценах на «горячую линию».

К середине мая журналисты сайта «Точка» прошлись по магазинам в поисках картошки. Что с ней сейчас?

Магазины «у дома»

В небольшом «Евроопте» на Свердлова, 22, в продаже появился мытый картофель (другого нет). Цена за килограмм – Br3,99. Что-то насобирать можно, но есть клубни плохого качества – сморщенные, с повреждениями и изъянами.

Кстати, в марте мы тоже проверяли этот магазин. Килограмм картошки тогда продавался за Br1,08 (немытые и достаточно крупные клубни).

Рядом ещё один небольшой магазинчик – «Соседи» на ул. Кирова, 4. Здесь продаётся немытый картофель за Br1,43.

Есть крупные клубни, но при ближайшем рассмотрении – сморщенные, с зеленцой. Здесь за полтора месяца картошка тоже подорожала на 35 копеек.

В магазине «Хит» на ул. Лобанка, 4, есть более бюджетный вариант, но совсем уж плохого качества (кстати, без ценника). А вот мытая, но за Br3,89 – не самый плохой вариант.

В «Евроопте» на ул. Кунцевщина, 19, остался только мытый по цене Br3,99 за кило. Есть повреждённые клубни и с «глазками», но что-то выбрать можно.

В магазине «Санта» на ул. Кунцевщина, 27, есть бюджетный вариант картофеля за Br1,5 – уже фасованный, поэтому выбирать будет сложно. Клубни плохого качества, есть гнилые и повреждённые.

Вариант подороже – по Br3,69 за кило – конечно, выглядит лучше, но, если присмотреться, в сетке попадаются и не самые качественные клубни.

Магазины побольше

Заглянули в «Соседи» в ТРЦ Galileo. Здесь на выбор есть два вида картофеля. Самый дешёвый вариант – за Br1,43, но набрать добротный килограмм будет уж совсем сложно: клубни с «глазками», мятые и повреждённые.

Второй вариант – мытый за Br4,49. Купить на ужин для семьи будет накладно. По качеству тоже есть вопросы – для такой стоимости.

Супермаркет «Гиппо» на ул. Одинцова, 65, предлагает на выбор два вида картофеля. Сетка с тем, что получше, продаётся за Br2,74 (за кило).

А вот мытый картофель за Br3,99 выглядит куда хуже: есть зелёные и повреждённые клубни.

Гипермаркеты

Заглянули в гипермаркеты, где, кажется, всегда есть всё: на любой вкус и кошелёк.

В «Короне» на ул. Кальварийской, 24, ассортимент действительно оказался широким. Ценник стартует от Br1,43 и доходит даже до Br5,85. Фасованный в сетках – выбирать более-менее хороший мешочек придётся тщательно. Есть и весьма погрустневший картофель.

В гипермаркете Green на ул. Притыцкого, 156, есть только дорогой мытый овощ. Можно шикануть и купить картошку за Br5,29, мытую и фасованную в сетки.

А можно «сэкономить» и взять вариант за Br4,49 – тоже мытая, с некоторыми изъянами, но килограммчик-другой выбрать удастся.

В гипермаркете «Евроопт» на ул. Казимировской, 6, продаётся только один вид картофеля – мытый, за Br3,99. По качеству есть вопросы: повреждённые клубни с глазками, кое-где с гнильцой.

Резюмируем: картошка в магазинах сейчас действительно есть. Но соотношение «цена-качество» вызывает вопросы у потребителей: привычные белорусам «рубль за кило» теперь не найти. А за более-менее приличного качества клубни придётся раскошелиться.

Что с картофелем в службах доставки продуктов

Посмотрели на ассортимент картофеля и в крупных торговых сетях, где можно закупиться онлайн. Что интересно, практически на всех сайтах представлен только мытый.

Так, в «Е-доставке» можно заказать клубни по цене Br4,69 за килограмм (к слову, в марте здесь ценник на мытую картошку был от Br2,99). А если вы хотите шикануть, то можно купить сеточку импортного израильского картофеля. Цена соответствующая – Br8,19.

На сайте «Гиппо Market» ассортимент шире. Здесь можно найти и обычный немытый картофель по Br1,18 за кило (подорожал на 8 копеек за полтора месяца).

Цены стартуют от Br3,49 (в марте – от Br2,39) и доходят до Br4,49.

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