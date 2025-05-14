МКАД станет восьмиполосной 3 14.05.2025, 10:26

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Сделать это хотят практически без расширения самой проезжей части.

Минскую кольцевую автодорогу ждет преображение и расширение, сообщил замначальника УГАИ МОБ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, пишут «Минск-Новости».

В этом деле планируют обойтись относительно небольшими силами.

Сейчас интенсивность движения транспорта по МКАД утром, когда все едут на работу или учебу, составляет более 2500 автомобилей в час. Больше всего легковых машин – 92%.

Чаще всего минчане и гости столицы выбирают кольцевую для перераспределения целевого транзитного движения (почти половина). В 34–40% случаев МКАД используют, чтобы переехать из одного района в другой. Также через Минское кольцо переезжают с одной республиканской трассы на другую.

В ГАИ назвали и среднюю длину поездки по МКАД. Вне зависимости от цели транспортное средство в среднем проезжает по кольцевой около 7 км.

Есть на автодороге и «неприятные» участки. Проблемным считается шестикилометровый отрезок внутреннего кольца от гаражного кооператива «Антей» на ул. Уборевича, 77а, до съезда на Игуменский тракт. Здесь с 2022-го по 2024 год случилось 88 ДТП.

«Предполагаемое снижение нагрузки в ходе реализации проекта будет достигнуто путем изменения организации дорожного движения и дорожной разметки, а также увеличения количества полос движения по магистрали до четырех», – сообщил представитель столичной Госавтоинспекции.

Для этого на ближайшую перспективу (2025–2026 годы) планируют создать дополнительные полосы для движения тихоходных ТС. На них скорость будет ограничена до 70 км/ч. Сделать это хотят практически без расширения самой проезжей части – за счет асфальтобетонной обочины и изменения разметки.

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