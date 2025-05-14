FT: Администрация Трампа тихо сдвигает свою позицию по войне в Украине 2 14.05.2025, 10:28

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В США понимают, что именно Путин является самым большим препятствием на пути к миру.

Администрация президента США Дональда Трампа в последнее время понемногу изменяет свою позицию в отношении войны в Украине. Как пишет Financial Times, американские чиновники кажутся все более нетерпеливыми по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку растут подозрения, что именно он, а не президент Украины Владимир Зеленский, может быть самым большим препятствием к миру.

«У американцев была упрощенная идея — давайте очаруем Россию, окажем давление на Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровывать Россию недостаточно», - говорит Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США.

Самая желанная цель Трампа — прекращение огня, которое могло бы привести к мирным переговорам и прекращению войны — пока для него недостижима, поскольку Путин отверг любые призывы прекратить боевые действия, даже несмотря на жесткие санкции. Такая очевидная непримиримость России раздражает Трампа, говорят наблюдатели.

«В [его] общении чувствуется разочарование. Возможно, он понимает, что слишком многого лишился и ничего не получил взамен», — сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Администрации Трампа также становится все труднее винить украинцев в продолжающихся боевых действиях. В последние недели Зеленский изо всех сил старался представить себя партнером по сотрудничеству. Отношения между Киевом и Вашингтоном также восстановились после ссоры в Овальном кабинете, отчасти благодаря подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Но остается неясным, действительно ли Трамп переключил свои симпатии на Украину — или просто готов наказать Россию за ее непокорность, отмечает FT.

«Трамп определенно видит, что Путин не идет навстречу. Но я не уверен, что последствием этого станет значимое давление на Путина», — сказал Эрик Грин, бывший помощник президента Джо Байдена в Совете национальной безопасности.

При этом эксперты говорят, что Россия делает ставку на то, что президент США потеряет терпение в мирном процессе. «Путин играет в долгую игру и думает, что время на его стороне. Он рассчитывает, что Трамп потеряет интерес, а американцы прекратят военную помощь, и это ослабит украинскую армию», — сказал Макфол.

Другие эксперты считают, что опасность того, что президент США откажется от Украины, в последние недели уменьшилась.

Так, научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм сказал, что Трампу будет трудно достичь одной из своих главных целей — перезагрузки отношений с Россией — без предварительного решения проблемы Украины.

«Слишком много поставлено на карту», — сказал он. «Да, он все еще может уйти из Украины, но если он это сделает, это будет слишком похоже на провал».

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