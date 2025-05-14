«Экономическая газета» прекратила существование

«Экономическая газета» прекратила существование2
- 14.05.2025, 10:37
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Она издавалась 33 года.
Собрание акционеров ЗАО «Белбизнеспресс», являющегося учредителем и издателем «Экономической газеты», приняло решение прекратить ее выпуск с июля этого года, сообщается на сайте издания.
Журналисты вспоминают, как было основано издание.
«Начало 90-х прошлого века. В экономической сфере происходит революционная трансформация. Зарождаются и набирают силу рыночные отношения. Это значит, что хозяйственная жизнь должна теперь идти по новым правилам. А как, где оперативно получить необходимые нормативно-правовые документы? Ни соответствующих изданий, ни тем более порталов-сайтов не было в то время и в помине.
Огромный общественный запрос на такой источник информации и предопределил появление «Экономической газеты» (с 1992 по 2005 год — «Национальная экономическая газета»).
Документы, комментарии к ним, разъяснения сложных вопросов хозяйственной деятельности, которые многие годы печатались на страницах газеты, обеспечили изданию популярность (разовый тираж доходил до сорока с лишним тысяч экземпляров) и признательность читательской аудитории», — отмечают издатели.