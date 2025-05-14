закрыть
14 мая 2025, среда, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Atlantic: Перед Мерцом стоит еще одна задача

1
  • 14.05.2025, 10:44
  • 1,166
The Atlantic: Перед Мерцом стоит еще одна задача

Германия обсуждает судьбу ультраправой партии.

В Германии разгорается политическая буря вокруг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которую недавно Федеральное ведомство по охране Конституции (BfV) официально признало экстремистской организацией. Это решение открывает путь к наблюдению за партией, ее возможной инфильтрации и даже потенциальному запрету, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

AfD выступает против иммиграции, а некоторые ее лидеры, такие как Бьорн Хoкке, регулярно делают заявления, вызывающие ассоциации с риторикой Третьего рейха. Несмотря на это, партия получила почти четверть мест в немецком парламенте на последних выборах — с 76 до 152 мандатов. Теперь возникает вопрос: можно ли демократическим путем запретить партию, которую поддерживает значительная часть населения?

«Это не просто конкуренция партий. Против нас вся система», — заявил один из сторонников AfD на митинге в Тюрингии. Такое восприятие усиливается после решения BfV.

Критики считают, что действия разведки — это атака на демократию. Бывший глава BfV Ханс-Георг Маасен сказал: «В западных демократиях немыслимо, чтобы спецслужбы следили за политическими оппонентами. В Германии это стало нормой».

Особенно популярна AfD в Восточной Германии, где экономическое неравенство и историческая память о слежке времен ГДР усиливают недоверие к государству.

Парадоксально, но закон запрещает партии только в случае, если они достаточно сильны, чтобы реально угрожать демократии. AfD как раз достигла такого масштаба — слишком велика, чтобы ее игнорировать, но и слишком велика, чтобы просто запретить без последствий.

Теперь на нового канцлера Фридриха Мерца ложится непростая задача: доказать, что государство борется не с оппозицией, а с радикализмом, не подрывая при этом саму демократию.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Если это не фашизм, то что это?
Если это не фашизм, то что это? Священник Юрий Рой
Победа в бункер не придет
Победа в бункер не придет Владимир Халип
Путь свободен
Путь свободен Оксана Забужко
Карбункул позора
Карбункул позора Александр Невзоров