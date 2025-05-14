The Atlantic: Перед Мерцом стоит еще одна задача 1 14.05.2025, 10:44

1,166

Германия обсуждает судьбу ультраправой партии.

В Германии разгорается политическая буря вокруг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которую недавно Федеральное ведомство по охране Конституции (BfV) официально признало экстремистской организацией. Это решение открывает путь к наблюдению за партией, ее возможной инфильтрации и даже потенциальному запрету, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

AfD выступает против иммиграции, а некоторые ее лидеры, такие как Бьорн Хoкке, регулярно делают заявления, вызывающие ассоциации с риторикой Третьего рейха. Несмотря на это, партия получила почти четверть мест в немецком парламенте на последних выборах — с 76 до 152 мандатов. Теперь возникает вопрос: можно ли демократическим путем запретить партию, которую поддерживает значительная часть населения?

«Это не просто конкуренция партий. Против нас вся система», — заявил один из сторонников AfD на митинге в Тюрингии. Такое восприятие усиливается после решения BfV.

Критики считают, что действия разведки — это атака на демократию. Бывший глава BfV Ханс-Георг Маасен сказал: «В западных демократиях немыслимо, чтобы спецслужбы следили за политическими оппонентами. В Германии это стало нормой».

Особенно популярна AfD в Восточной Германии, где экономическое неравенство и историческая память о слежке времен ГДР усиливают недоверие к государству.

Парадоксально, но закон запрещает партии только в случае, если они достаточно сильны, чтобы реально угрожать демократии. AfD как раз достигла такого масштаба — слишком велика, чтобы ее игнорировать, но и слишком велика, чтобы просто запретить без последствий.

Теперь на нового канцлера Фридриха Мерца ложится непростая задача: доказать, что государство борется не с оппозицией, а с радикализмом, не подрывая при этом саму демократию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com