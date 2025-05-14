The Atlantic: Перед Мерцом стоит еще одна задача

The Atlantic: Перед Мерцом стоит еще одна задача1
- 14.05.2025, 10:44
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Германия обсуждает судьбу ультраправой партии.
В Германии разгорается политическая буря вокруг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которую недавно Федеральное ведомство по охране Конституции (BfV) официально признало экстремистской организацией. Это решение открывает путь к наблюдению за партией, ее возможной инфильтрации и даже потенциальному запрету, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
AfD выступает против иммиграции, а некоторые ее лидеры, такие как Бьорн Хoкке, регулярно делают заявления, вызывающие ассоциации с риторикой Третьего рейха. Несмотря на это, партия получила почти четверть мест в немецком парламенте на последних выборах — с 76 до 152 мандатов. Теперь возникает вопрос: можно ли демократическим путем запретить партию, которую поддерживает значительная часть населения?
«Это не просто конкуренция партий. Против нас вся система», — заявил один из сторонников AfD на митинге в Тюрингии. Такое восприятие усиливается после решения BfV.
Критики считают, что действия разведки — это атака на демократию. Бывший глава BfV Ханс-Георг Маасен сказал: «В западных демократиях немыслимо, чтобы спецслужбы следили за политическими оппонентами. В Германии это стало нормой».
Особенно популярна AfD в Восточной Германии, где экономическое неравенство и историческая память о слежке времен ГДР усиливают недоверие к государству.
Парадоксально, но закон запрещает партии только в случае, если они достаточно сильны, чтобы реально угрожать демократии. AfD как раз достигла такого масштаба — слишком велика, чтобы ее игнорировать, но и слишком велика, чтобы просто запретить без последствий.
Теперь на нового канцлера Фридриха Мерца ложится непростая задача: доказать, что государство борется не с оппозицией, а с радикализмом, не подрывая при этом саму демократию.