Ученые нашли новый способ лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера 2 14.05.2025, 10:49

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Открыта молекула, которая блокирует развитие любых нейродегенеративных заболеваний.

Надежду миллионам пациентов с нейродегенеративными болезнями дают австралийские исследователи из Института WEHI, рассказали на сайте учреждения.

Они обнаружили химическое соединение, успешно сохраняющее жизнь клеток, воздействующее на белок BAX, который отвечает за клеточную смерть. Он разрушает митохондрии и способствует гибели нейронов.

Открытое соединение сможет лечь в основу новых разработок для лечения таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Мы были в восторге, обнаружив молекулу, которая воздействует на BAX и останавливает его активность, не затрагивая другие клетки», – рассказал соавтор исследования, профессор Гийом Лессен.

На сегодня не существует лечения, которое может полностью остановить прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.

Открытие австралийских ученых дает новые возможности для разработки препаратов, способных значительно замедлить развитие этих недугов и на порядок улучшить качество жизни пациентов.

Сейчас на планете около 50 млн человек живут с болезнью Альцгеймера. И их число будет увеличиваться. Болезнью Паркинсона страдают более 6 млн человек во всем мире.

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