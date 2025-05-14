Житель Лунинецкого района поймал «золотую рыбку» 14.05.2025, 10:54

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Теперь должен отдать больше 2,5 тысяч рублей.

Рыбак из агрогородка Вулька Лунинецкого района поймал «золотую рыбку». Теперь он должен отдать больше 2,5 тыс. по одной из статей УК Беларуси.

Как утверждают в УВД Брестского облисполкома, 33-летний житель Лунинецкого района — рыбак со стажем, «мужчина прекрасно понимал и знал все тонкости рыбацкого дела, а также правила, сроки и нюансы разрешенной добычи рыбы». Но на ловлю все равно отправился с сетями, а не удочкой.

Рыбак выловил 20 рыб (каких именно, не уточнили) и получил уголовку по ч. 3 ст. 281 УК, так как мужчина раньше «неоднократно привлекался за аналогичные правонарушения». Ущерб окружающей среде оценили на сумму свыше 2,5 тыс. рублей.

Напомним, с 20 марта по 18 мая в Брестской области (для каждого региона — свои сроки) действуют нерестовые ограничения на любительское рыболовство. Согласно Правилам любительского рыболовства и Правилам ведения рыболовного хозяйства, в установленные даты для каждой области разрешено рыбачить только одной удочкой с использованием одного крючка или одним спиннингом с одной искусственной приманкой (не более двух одинарных, двойных или тройных крючков). То есть ловля сетями под запретом.

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