Армения отказалась от российского оружия 14.05.2025, 10:53

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Ереван начал закупки в Индии.

Армения на фоне войны России против Украины отказалась от закупок российского оружия и начала приобретать вооружение в Индии и Франции. Так, в 2022–2023 годах Ереван заключил с Нью-Дели оборонные контракты на более чем $1,5 млрд, а с Парижем в 2023–2024 годах — на $250 млн. В то же время последняя оборонная сделка Армении с Россией на сумму $400 млн была подписана еще в 2021 году и до сих не выполнена в полной объеме. Это следует из доклада Российского совета по международным делам (РСМД) «Российско-армянское взаимодействие на современном этапе», с которым ознакомились «Ведомости».

В частности, в Индии Армения закупила 214-миллиметровые ракетные системы залпового огня Pinaka, 155-миллиметровые артиллерийские установки ATAGS, противодронные системы ZADS, ПВО Akash-1S, а также противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», которые производятся по российской лицензии. Франция, в свою очередь, поставит республике три радара GroundMaster 200, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral 3 и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Согласно оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SPIRI), доля России в импорте вооружений Армении в 2011–2020 годах доходила до 94%. Но к 2024 году она упала до 10%, отмечал секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян. За счет поставок оружия из Индии и Франции Ереван снижает политическую зависимость от России, говорит политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. По его словам, это долгосрочная стратегия, однако она не предполагает окончательного разрыва отношений с Москвой в военной сфере.

Французские и индийские вооружения не смогут полностью заменить парк российской и советской военной техники в армянской армии, поэтому тренд на диверсификацию поставок имеет скорее политической значение, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Причтин. «Армянские военные все еще придерживаются стандартов ОДКБ, а наличие российской военной базы в Гюмри остается связующим звеном для сотрудничества Москвы и Еревана. Поэтому российская доля на армянском оружейном рынке рано или поздно восстановится», — заключил эксперт.

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