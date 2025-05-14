СМИ: Дэвид Бекхэм выгнал 17 игроков из своего клуба
- 14.05.2025, 11:11
- 1,498
Включая легенду команды Мэтью Ланда, которого очень любят фанаты.
В мае бывший футболист Дэвид Бекхэм стал полноценным владельцем английского клуба «Солфорд», выступающего в четвертом по силе дивизионе (Вторая лига).
Ранее легендарный игрок владел небольшой долей в этом клубе вместе со своими бывшими товарищами по команде «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, Филом Невиллом, Полом Скоулзом и Ники Баттом, но теперь он и Невилл остались единственными акционерами Солфорда.
По данным Footmercato, новая эпоха клуба началась с увольнения многих игроков. Несмотря на то, что сезон только закончился, новое руководство разорвало контракты с 17 игроками, включая легенду клуба Мэтью Ланда, которого очень любят фанаты.
В сезоне 2024/25 «Солфорд» до последнего боролся за место в плей-офф, но набрал 69 баллов и занял лишь восьмую позицию. Борьбу за повышение в классе продолжат коллективы, занявшие места с четвертого по седьмое. Первые три команды повысились досрочно.