Еще один удар по хунте Лукашенко Telegram-канал «Ник и Майк»

14.05.2025, 11:16

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Во дворце внимательно следят за перипетиями в Стамбуле.

Как бы ни развивалась ситуация, все или плохо, или очень плохо.

Начало мирных переговоров означает сокращение военных заказов из России, что станет мощным ударом по и так ослабевшей экономике хунты. При этом другие рынки, если и откроются, то не сразу.

Срыв переговоров и новый виток санкционной войны – удар и по хунте, и по российскому спонсору. Пока именно второй вариант более вероятен.

В такой ситуации нужно прорываться на Запад, но трек с США был очень сильно затянут по времени. Чтобы вернуться за стол, нужны более серьезные «проявления гуманизма» и гарантии смены курса, в случае получения поддержки. Дональд Трамп, приходу которого очень радовались в Кремле и Минске, оказался человеком которого сложно обмануть, еще сложнее кинуть, а рассердить – легко. Выданный кредит доверия два союзничка проели слишком быстро.

Ставка на конфликт между США и Китаем не сработала. Там больше общих интересов, чем казалось. Страны Залива по мере активизации сотрудничества с США становятся все менее привлекательными как запасной аэродром. Причем сразу все.

Идея с вмешательством в польские выборы становится все менее привлекательной, так как разрыв между кандидатами растет, а популярность правых консерваторов – нет.

Лукашенко очень устраивает текущая ситуация на фронте, а вот ее резкое изменение в любую сторону – смерти подобно.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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