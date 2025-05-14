Еще один удар по хунте Лукашенко
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 14.05.2025, 11:16
- 1,962
Во дворце внимательно следят за перипетиями в Стамбуле.
Как бы ни развивалась ситуация, все или плохо, или очень плохо.
Начало мирных переговоров означает сокращение военных заказов из России, что станет мощным ударом по и так ослабевшей экономике хунты. При этом другие рынки, если и откроются, то не сразу.
Срыв переговоров и новый виток санкционной войны – удар и по хунте, и по российскому спонсору. Пока именно второй вариант более вероятен.
В такой ситуации нужно прорываться на Запад, но трек с США был очень сильно затянут по времени. Чтобы вернуться за стол, нужны более серьезные «проявления гуманизма» и гарантии смены курса, в случае получения поддержки. Дональд Трамп, приходу которого очень радовались в Кремле и Минске, оказался человеком которого сложно обмануть, еще сложнее кинуть, а рассердить – легко. Выданный кредит доверия два союзничка проели слишком быстро.
Ставка на конфликт между США и Китаем не сработала. Там больше общих интересов, чем казалось. Страны Залива по мере активизации сотрудничества с США становятся все менее привлекательными как запасной аэродром. Причем сразу все.
Идея с вмешательством в польские выборы становится все менее привлекательной, так как разрыв между кандидатами растет, а популярность правых консерваторов – нет.
Лукашенко очень устраивает текущая ситуация на фронте, а вот ее резкое изменение в любую сторону – смерти подобно.
Telegram-канал «Ник и Майк»