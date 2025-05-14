Ракета от SpaceX установила новый рекорд 14.05.2025, 11:39

Falcon 9 имеет многоразовую первую ступень, которая удешевляет запуски.

Компания Илона Маска установила новый рекорд многократного использования своего носителя Falcon 9, сообщает портал Space.com.

Ракета Falcon 9 с 28 спутниками Starlink стартовала из Космического центра имени Кеннеди во Флориде во вторник, 13 мая.

Это был рекордный 28-й запуск первой ступени B1067, которая впоследствии вернулась на Землю и совершила, соответственно, 28-ю посадку на беспилотную платформу Just Read the Instructions, расположенную в Атлантическом океане.

Благодаря повторному использованию первой ступени достигается существенная экономия средств.

Отметим, что на сегодня Falcon 9 является наиболее популярным носителем в мире. Более того, он выступает фактическим монополистом на рынке коммерческих космических запусков.

Сама ракета является носителем тяжелого класса, который состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра «9» в названии означает количество ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени.

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