Ракета от SpaceX установила новый рекорд
- 14.05.2025, 11:39
Falcon 9 имеет многоразовую первую ступень, которая удешевляет запуски.
Компания Илона Маска установила новый рекорд многократного использования своего носителя Falcon 9, сообщает портал Space.com.
Ракета Falcon 9 с 28 спутниками Starlink стартовала из Космического центра имени Кеннеди во Флориде во вторник, 13 мая.
Это был рекордный 28-й запуск первой ступени B1067, которая впоследствии вернулась на Землю и совершила, соответственно, 28-ю посадку на беспилотную платформу Just Read the Instructions, расположенную в Атлантическом океане.
Благодаря повторному использованию первой ступени достигается существенная экономия средств.
Отметим, что на сегодня Falcon 9 является наиболее популярным носителем в мире. Более того, он выступает фактическим монополистом на рынке коммерческих космических запусков.
Сама ракета является носителем тяжелого класса, который состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра «9» в названии означает количество ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени.