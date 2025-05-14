Блогер показал «самый дешевый» парк аттракционов в Минске 14.05.2025, 11:42

Где он находится.

Блогер показал «самый дешевый» парк аттракционов в Минске. Видео об этом он выложил в TikTok, заметил портал Blizko.by.

По мнению автора, самые дешевые атракционы — в парке 900-летия Минска, который расположен в Заводском районе, у Чижовского водохранилища. Рядом находится зоопарк.

Самым дорогим оказался батутный комплекс «ГБ-4» — вход стоит 6 рублей, для льготников 4,50. Поездка на «Автодроме» обойдется в 3,50 рубля, а со скидкой — 2,65. Другие карусели вроде «Вальса», «Калипсо», «Колобка» и «Летающей тарелки» стоят от 2 до 3 рублей, с льготами — от 1,50. Самыми доступными оказались детские аттракционы вроде «Трамплина» и «Мини-джета» — всего по 1,50 рубля, а для льготных категорий — 1,15.

@bodryobzor Парк им. "900-летия город Минска" 📍Минск, ул. Ташкентская 33 Цены на аттракционы 👇 1 Аттракцион "Автодром" одно катание на одном посадочном месте 3,50 - 2,65 льготный 2 Аттракцион "Батутный комплекс ГБ-4" одно посещение 6,00 4,50 льготный 3 Аттракцион "Батутный комплекс "Трамплин-4" одно посещение 1,50 - 1,15 льготный 4 Аттракцион "Вальс" одно катание на одном посадочном месте 3,00 - 2,25 льготный 5 Аттракцион "Калипсо" одно катание на одном посадочном месте 2,00 - 1,50 льготный 6 Аттракцион "Колобок" одно катание на одном посадочном месте 2,00 - 1,50 льготный 7 Аттракцион "Летающая тарелка" одно катание на одном посадочном месте 2,50 - 1,90 льготный 8 Аттракцион "Мини-джет" одно катание на одном посадочном месте 1,50 - 1,15 льготный ♬ оригинальный звук - bodryobzor

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